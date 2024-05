Gran Hermano: Facundo, el hijo de Darío, y Franco, el amigo de Bautista, quedaron fuera de la competencia

Escuchar

La presencia de amigos y familiares en la casa de Gran Hermano poco a poco llega a su cierre. A pocas semanas del final de la presente edición del reality, los participantes recibieron visitas, que entraron como parte activa del juego. De ese modo y a través del voto positivo, el público debe apoyar a los invitados más populares, y quien gane, le otorgará el liderazgo al jugador que represente. Durante la noche del domingo, hubo dos nombres que se despidieron del reality.

La emisión comenzó poco después de las 22.15 de la noche, y Santiago del Moro desde el estudio saludó: “Chicos, ¿cómo están? Lookeadísimos todos, y preparados para emprender una noche espectacular”. De ese modo comenzó una gala en la que todos los jugadores junto a sus invitados fueron al confesionario a hablar con el público, con el objetivo de pedirles ese voto positivo que pudiera llevarlos a ganar el liderazgo. Las encargadas de abrir ese espacio fueron Virginia Demo junto a su hija Delfina, y esta última dijo: “Estoy muy agradecida, así que pase lo que pase, estoy muy feliz. Quiero pedirles que nos sigan apoyando”. Y luego de eso, su madre agregó: “Que nos sigan bancando, eso pido por favor, que voten hasta el último minuto. Vótenos para que yo tenga mi sueño cumplido”.

En segunda instancia le tocó a Martín Ku junto a su amigo, y allí Facundo aseguró: “Le quiero dedicar esta casa a mi mamá, quiero llegar y sería un honor hermoso para mí poder ganar”. Por su parte, el “Chino” Martín continuó: “Ya conocen a mi amigo, es un tipazo, es gracioso. Las cartas están echadas, esta es la última parte, voten y banquen por favor. Y muchas gracias por todo. Sin ustedes no seríamos nada. Sigan sus sueños, los amamos”.

Darío Martínez Corti se dirigió al confesionario con mucho entusiasmo, acompañado de su hijo Francisco, que sentado en el sillón comentó: “Primero quiero agradecerles por el domingo pasado, por el miércoles, fue un montón el apoyo, lo sentimos mucho. Fue un buen envión para las próximas instancias. Es increíble lo que se generó estas dos semanas, una experiencia única. Tenemos fe para ganar, vamos a ver qué pasa ahora”. Y su papá entonces subrayó: “Y si no se da, quiero agradecer el apoyo. Fue un momento muy lindo, todos estábamos con mucha fuerza, muchas ganas de seguir. Y que haya podido vivir estas dos semanas en la casa con Francisco, gracias. Y agradecimientos a todos”.

Bautista Mascia y Franco fueron los últimos en entrar al confesionario, y allí el primero expresó: “Me gustaría agradecerle a la gente que estuvo votando, gracias a ellos estoy acá desde hace casi dos semanas. Me gustaría quedarme para ganar el premio, pero sobre todo para seguir pasando más tiempo con él, al que extrañaba un montón”. Muy atento a su amigo, Bautista continuó: “Simplemente quiero agradecer. La verdad es que aunque no tenga la certeza de que esté, se siente el apoyo de afuera. Así que sigan mandándolo. Si hay gente que me banca desde afuera, hoy banquen a Franco, que lo más importante es que haya llegado hasta acá. Yo quería que él entrara, y quiero agradecerles eso”.

Una vez finalizado ese segmento, Del Moro volvió a comunicarse con todos los participantes, y les anunció: “Dos se quedan y dos se van, esto se define el martes. El último se va a ir el miércoles, cuando nomine y se vaya”.

Dicho eso, el conductor reveló: “Quien sigue participando por el liderazgo es Facundo! Y quien se va por el voto del público, es Francisco”. De ese modo, el hijo de Darío se despidió de la casa. El otro eliminado fue Franco , el amigo de Bautista. De esa manera, Martín a través de su amigo, y Virginia gracias a su hija, son los dos nombres que siguen en competencia por obtener el liderazgo de la semana entrante.

