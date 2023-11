escuchar

Comienza una nueva semana en el Bailando 2023. El popular ciclo de baile conducido por Marcelo Tinelli, avanza con nuevos ritmos y con lucha de los participantes por llegar hasta las últimas instancias. Durante la emisión del lunes, El Tirri logró un sentido homenaje al tango, que emocionó al jurado y hasta al propio Tinelli.

Los encargado se abrir la pista fueron Anita Martínez y el “Bicho” Gómez, que no tuvieron una performance muy lúcida. Ángel de Brito y Paula Chaves (que reemplazó a Carolina “Pampita” Ardohain) no se mostraron muy entusiasmados, y Moria Casán apuntó: “No me pasó mucho. Hubo algo desvanecido, incluso en la previa, estaban graciosos pero no descollaron. Me gustó, pero no me explotó. Hubo portación de power ausente”. Y por su parte, Flavio Mendoza, que se encuentra puntuando ante la ausencia de Marcelo Polino, aseguró: “Es difícil, mezclás todo cuando amás a las personas, y yo a estas personas las amo. Me gustó que cuando bailaron, bailaron y no le colocaron el humor. Y a vos Anita te conozco, algo te pasó. Yo no voy a ser tan terrible, pero podrían haberlo hecho mejor. Me parece que no ensayaron mucho”. Con un total de 17 puntos, Anita y el “Bicho” son la pareja con el puntaje más bajo hasta el momento.

Luego llegó el turno de El Tirri, que presentó un número de baile que si bien no fue especialmente virtuoso, sorprendió gratamente cuando culminó con la aparición de Silvio Soldán en escena, replicando sus latiguillos de Grandes valores del tango, el histórico ciclo televisivo que fue muy popular varias décadas atrás. Y junto a Soldán, hubo varias parejas bailando tango, de todas las edades.

Con mucho cariño, Tinelli le dijo a Soldán: “Me produce un gran emoción que estés acá. A todos los que nos gusta la tele desde chiquitos y te hemos seguido, te queremos, te admiramos, y siempre aprendimos de vos. Las lágrimas del Tirri son lágrimas de toda mi familia, y me encanta que estés acá porque has sido el hacedor de los mayores éxitos de la televisión argentina”. Ese momento culminó con un tango interpretado por Alberto Bianco y Néstor Roldán, y nuevamente con las parejas tangueras bailando a lo ancho de toda la pista.

Cuando llegó la instancia del puntaje, Ángel de Brito subrayó: “Nunca pensé Tirri que ibas a logra uno de los mejores momentos del año. La verdad es que me venís sorprendiendo, y con Silvio y sus Grandes valores, me encanta. Lograron un momento único, inolvidable para todos los que hacemos el Bailando. Lamentablemente, mi voto es secreto”. Un poco más severo, Flavio Mendoza apuntó: “Tirri, sos un desastre bailando, pero hay cositas ahí, estoy muy emocionado, pero tengo que ser justo con lo que veo” (4).

Con lágrimas en los ojos, Paula chaves aseguró: “Estoy muy emocionada, me encantó. Tirri, bailar tango es re difícil, pero te vi comprometido. Y quiero mandarle un beso enorme a Ricardo Piñeiro , a todas sus amigas que están acompañándolo. Este número me emocionó muchísimo” (10). A continuación, Moria Casán agregó: “Creo que a todos nos pasa, este Bailando es pasional, sentimental, no hay un día en el que no nos emocionemos. Yo creo que estos homenajes que se hacen a nuestra gente, son importantes porque estamos recuperando raíces. Y les agradezco la gran producción que tenés, Tirri” (10).

Antes de despedirse, y agradecido por el gran puntaje recibido, el Tirri concluyó: “Estoy muy conmovido, porque yo lo conozco a Silvio desde el 1985, cuando tocaba con los Decadentes, y verlo acá con toda esa lucidez, y que me hayan permitido hacer algo así. No tengo palabras para agradecerte Marcelo, porque yo amo el tango” .

El encargado de cerrar la noche fue Guido Záffora, que hizo un número que no entusiasmó demasiado a los especialistas. Y De Brito aseguró: “Te falta como romper con algo, y que logres disfrutarlo, porque hoy estaba muy bien todo, pero hay algo tuyo que todavía no logró salir. Tenés que disfrutar, te veo muy atado, muy pendiente”. Y por su parte, Moria Casán cerró: “Empezaste como un bailarín excelso, y después te fuiste cayendo día a día. Te tenés que modernizar, largarte, es muy elegante pero falta ponerle power”.

