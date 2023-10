escuchar

Flor Vigna es una de las grandes promesas del Bailando 2023. La campeona del certamen, regresó para la actual edición del reality, y junto a Jony Lazarte pronto se convirtió en una de las figuras fuertes. Y durante su última presentación, ella volvió a recibir los elogios del jurado, aunque eso no la salvó de una pequeña advertencia por parte de Carolina “Pampita” Ardohain.

Durante el viernes, Vigna fue la responsable de abrir la pista. Apenas ingresó al estudio, Flor fue acompañad por la murga Los Cachitos, que se presentó para apoyarla. “Estamos increíbles, pensamos unos trucos que ojalá salgan. Elegimos cuarteto, y le grabamos las voces, como para que tenga algo especial”, confesó Vigna antes de su coreo. Y dicho eso, la pareja empezó un baile que combinó canto, acrobacias, la participación de varias bailarinas, pero también un final en el que la pollera de la participante, le jugó una mala pasada.

“Me encanta verla, y es una de las mejores bailarinas que pasó por este certamen”, exclamó Marcelo Tinelli, antes de dar pie al puntaje. A la hora de la devolución, Ándel de Brito apuntó: “Me gusta que Flor ponga su voz, e hicieron unos trucos espectaculares” (voto secreto). En su turno, Pampita también los elogió, y destacó: “Tremendo equipo, con alegría, bailando increíble, traen trucos nuevos que no vimos nunca. Pero una cosa Flor, cuando termina el show, te quedás en pose hasta el final, no importa lo que está pasando, o si hubo falla de vestuario, hasta el último segundo, dándolo todo. Ese es un consejito, pero el puntaje es perfecto” (10).

En su turno, Moria Casán expresó: “Me encantó, pero me pasó una cosa. Ustedes tienen habilidades impresionantes, pero tuve sobredosis de tanta cosa, que me faltó que se me pusiera piel de pollo en el final” (9). Por último, Marcelo Polino concluyó: “Trajeron mucha alegría y virtuosismo. La mejor nota de la ronda, es para ustedes” (7).

Lali González no convenció

La segunda famosa de la noche, fue Lali González, que bailó junto a su compañero habitual, Maxi Diorio. Luego de un baile que no fue del todo vistoso, la devolución del jurado, como era de esperar, resultó de lo más severa. Al abrir los puntajes, De Brito consideró: “Maxi, si vas a tocar a tu compañera, no hagas como que estás pasando la plancha, tocala como en Sex. Lali, vos sos actriz, hace que bailás si subís a la barra. Sin embargo, esto fue lo que más me gustó hasta ahora de esta pareja, fueron por algo simple, correcto, me gustó” (nivel secreto). Luego, Pampita evaluó: “Este equipo es divertido, es alegre, Lali tenés un excelente bailarín, pero cuidado con el armado de los trucos, que se vea más corrido todo. Cuidado con eso, se veía medio pobre cuando estabas arriba de la barra, que era tu momento para ser un fuego” (5).

Siguiendo con las puntuaciones, Moria Casán le aconsejó a Lali “ensabanarse con alguien”, y luego agregó: “Necesitás sexo para que te llegue el histrionismo, sino quedás sin el fuego sagrado, te falta todo. Me divertís vos porque sos un encanto de persona, pero lo de hoy no me gustó nada, igual no estuvo tan mal. A tener más fuerza, y sexo” (4). En el cierre, Polino redondeó: “No me gustó, pero para que vean que soy bueno, les voy a dar un incentivo” (1). Frente a esas devoluciones, Lali se retiró de la pista algo desganada, y Pampita le dijo: “Empoderate. Te voy a buscar un amigo, pero sacá de adentro, tiene que haber una energía expansiva”.

LA NACION