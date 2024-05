A sus 74 años, Vera Wang se fotografió desde su casa en traje de baño y revolucionó las redes

Escuchar

Vera Wang es considerada una de las diseñadoras más prestigiosas a nivel mundial, ya que comenzó su carrera en los 80 y marcó con sus vestidos de novia toda una época. Entre las celebridades que la eligieron para sus respectivas bodas se encuentran Ariana Grande, Mariah Carey, Ivanka Trump, Victoria Beckham y las hermanas Khloe y Kim Kardashian. Además, antes de abrir su propia boutique, trabajó para grandes marcas como Vogue y Ralph Lauren. Pero lejos de sus reconocidos diseños, en esta oportunidad sorprendió con unas postales que compartió en su cuenta de Instagram, en las que se ve a la mujer de 74 años con un traje de baño enterizo. Rápidamente, sus fanáticos destacaron que envejece al revés, teniendo que en cuenta su juvenil apariencia.

En las fotografías, que no tardaron en viralizarse, se puede ver a la diseñadora con un traje de baño entero blanco, de escote recto y con breteles finos. El modelo dejó a la vista su impactante figura, la cual destacó con unos accesorios: un par de aros largos con pedrería plateada, un brazalete a tono y anteojos de sol XL estilo cat eye negros de su propia cápsula. Para completar el estilismo a puro glamour, eligió un par de sandalias veraniegas con suela blanca estilo track y tiras finas llenas de apliques brillantes en color plata, a tono con la joyería seleccionada.

Vera Wang sorprendió a sus seguidores con su look veraniego (Captura: Instagram)

Las reacciones de sus seguidores a las postales

La diseñadora admitió que su apariencia tiene que ver con factores naturales (Captura: Instagram)

“Feliz verano”, fueron las palabras que eligió Wang para acompañar sus fotos, que generaron mucho revuelo entre sus seguidores. Además de juntar más de 20 mil ‘Me Gusta’, consiguió un sinfín de comentarios en donde los elogios sobre su apariencia fueron los protagonistas. “El tiempo se inclina ante vos y deja de moverse”; “La eterna juventud. Debes tener el síndrome de Benjamin Button”; “¡Estás envejeciendo hacia atrás, hermana!”; “¿Cómo es posible que te veas así? Necesito dejar de comer pizza inmediatamente”; “Luciendo increíble, como siempre. Las felicitaciones más grandes” y “Algunos dicen que podés saber cuando una persona es mayor mirando sus manos y cuello. Jajaja sí, bueno, la suya no me dice nada, excepto que es una mujer hermosa, posiblemente en sus veinte años”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por parte de sus fans, que quedaron realmente atónitos por su estilo y vitalidad.

En una entrevista, reveló que le secreto es dormir bien y seguir trabajando (Captura: Instagram)

Vera Wang atribuye su aspecto juvenil a factores naturales y no a estrictas rutinas alimenticias o de ejercicios. Esto teniendo en cuenta que, el año pasado, en diálogo con Page Six Style, insinuó que no sigue una dieta del todo saludable. Incluso, admitió que le encantan los locales de comida rápida y suele darse ese tipo de permitidos. Hace un tiempo atrás, había revelado que el secreto de su juventud radica en cosas sencillas y cotidianas, como, por ejemplo, seguir trabajando pese a su edad, dormir bien, disfrutar de “un cóctel de vodka ocasional” y evitar la exposición excesiva al sol, lo que claramente ayuda a que su piel luzca radiante y joven. “He trabajado toda mi vida, así que todo ha girado en torno al trabajo. Trabajo muchas horas, he criado a dos hijas. Creo que mantenerse ocupado es el mejor antídoto para una buena salud”, aseguró.

