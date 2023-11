escuchar

Este martes, Bailando 2023 comenzó con los ocho famosos sentenciados en el centro de la pista, a la espera de que alguno de los miembros del jurado decidiera salvarlos. Seis de ellos, Alexis “Conejo” Quiroga, Juliana Ruiz, Maxi, Brian Sarmiento, Lali González, Eva Bargiela y Juli Castro, habían llegado a esa instancia por tener las calificaciones más bajas. Los otros dos equipos, Anita Martínez y el Bicho Gómez, y el uruguayo Maxi De la Cruz y Cami Lonigro, fueron por elección de sus compañeros.

La primera en ejercer su derecho a salvar a dos de los equipos fue Pampita Ardohain. “Creo que tienen mucho potencial y tienen muchas posibilidades de llegar a la final”, fundamentó su decisión de que la influencer Juli Castro siga en concurso. Luego, se inclinó por el Conejo y Martina Peña.

Después, llegó el turno de Moria Casán: “Una va queriendo mucho a este show y a los participantes. A todos los que están acá se los respeta, se los quiere y se los admira. Que no se sienta decepcionado el que no sea salvado, porque lo que no te mata, te fortalece y seguirán creciendo. Todas las parejas son buenas y me gustan. En este caso elijo a esta pareja porque veo que si bien no están totalmente metidos en lo que es el show mediático, tienen una gran implicación pasional, emocional, corporal y un gran respeto por el show que se nota. Verlos en un deleite en cada performance. Voy a votar por Cami Lonigro y Maxi De la Cruz”.

Luego, la protagonista de Brujas se inclinó por el mismo equipo que había salvado en la eliminación interior, la compuesta por la actriz paraguaya Lali González y Maxi Diorio.

Marcelo Polino, que al igual que Ángel De Brito solo podía salvar a una pareja, indicó: “Elegí a este equipo porque trae mucha luminosidad, mucha presencia y alegría a este show. Salvo a Anita y el Bicho”.

El conductor de LAM, a su vez, explicó: “Salvo a Soledad Bayona y Brian Sarmiento porque les vi actitudes para el reality que me gustaron”. De esta manera, la exparticipante de Gran Hermano Juliana Díaz y Rodrigo Gutta, por un lado, y la modelo Eva Bargiela y Uriel Sambrán, por el otro, quedaron a expensas del voto telefónico.

Pero antes de que saber quiénes abandonaban el programa, llegó el momento de conocer a la reemplazante de Noelia Pompa, que volvió a España para no perder la visa. La cantante e influencer Tuli Acosta y el bailarín Sandro Leone heredaron el coach que fue “despedido” por Tomás Holder, Davo Fredes. En esta ocasión, debieron elegir un acompañante famoso para que baile junto a ellos salsa de a tres, y se inclinaron por Luck Ra, el intérprete de “La Morocha”.

La presentación del trío sorprendió para bien a los miembros del jurado. “Una revancha para el coach y me alegro; todo es por algo en esta vida. Tuli estaba muerta de miedo antes de bailar. Y es brillante. Estuvo muy bien acompañada y se nota que hay onda entre ellos. Tienen sonrisas espectaculares. Por fin una humilde de verdad, no una que viene a contarnos que es humilde. Felicitaciones”, expresó De Brito (10) en su devolución.

“¡Me encantó! Giros, actitud, parejos, frescos, relajados... Manejan los tiempos musicales como quieren. ¡Son maravillosos! ¡Son tremendos! No puedo creer cómo no la habíamos visto antes en esta pista, porque es tan chiquitita y tan poderosa. Los caballeros acompañaron perfectamente y la coreografía fue hermosa, de principio a fin. ¡A mí me volvió loca!”, coincidió Pampita (10).

Moria también estuvo de acuerdo: “¿Qué fue esto? Cuando pensamos que este show ya no nos podía dar más sorpresas, porque estamos con parejas de un rango altísimo que nos dejan pasados de adrenalina, llegaron ellos. Tuli tiene un gran ángel, una cara de aquellas y es una hermosa persona. Y Sandro es amoroso, ha tenido que cambiar de compañera con todo lo que eso significa, y Luck Ra, ¡qué carisma! Establecieron otra dinámica de show, no se parecen a nada ni a nadie. Entonces, eso es un plus muy importante. Este trío tiene algo más relajado y de modernidad, cuando los ves, no sufrís, disfrutás. Davo, por fin un poco de tierra, el paso de salsa que no lo hizo nadie. ¡Los enlaces! Mi voto es secreto, pero imagínenselo”.

Polino (7), por último, indicó: “¡Qué alegría que hayan venido! Gente joven, nueva, con otra energía. Levantaron la vara muy alto para las otras parejas. Me encantó”. Con 27 puntos, la pareja se aseguró el pasaje a la próxima ronda,

Entonces, llegó el momento de conocer la decisión del público y de saber quién abandonaría el programa. Juliana Díaz obtuvo el 68,4 por ciento de los votos y logró permanecer en el programa.

