escuchar

Una de las grandes sorpresas del Bailando 2023, es Milett Figueroa. La modelo peruana llegó al certamen, y desde su primera aparición tuvo una gran química con Marcelo Tinelli. Sin embargo, eso que comenzó como una relación de mucha confianza en pantalla, al parecer se trasladó a la vida del conductor, y cada vez más son los indicios que apuntan a que entre ambos hay una incipiente relación. Y durante la noche del lunes, una nueva gala de Milett dio pie ya no a sospechas, sino a lo que indudablemente fue una confirmación de ese vínculo.

Poco después de las 22, comenzó una nueva emisión del Bailando 2023, y Tinelli le dio la bienvenida a Figueroa, que para la salsa de tres convocó a Locho Loccisano. En la previa, que se prolongó durante casi la totalidad del programa, el conductor y la modelo jugaron a responder de manera esquiva todas y cada una de las preguntas, sobre si estaban o no juntos. En esa charla, Milett aseguró que “lo bueno se repite”, en posible referencia a Tinelli. Y con respecto si habían pasado juntos el fin de semana, ellos no lo escondieron, ya que circuló en las redes una foto que ambos se tomaron junto a amigos, y sobre eso Tinelli confesó: “Comimos un rico asado el fin de semana”.

Con respecto a una historia de Instagram, en la que Marcelo respondía afirmativamente a la pregunta si “se estaba dando la oportunidad de conocer a Milett”, entre risas él aseguró que le habían “hackeado” la cuenta. La previa siguió con muchas comidas típicas de Perú, y hasta bebidas sobre las que Carolina “Pampita” Ardohain aseguró: “¡Te tomás uno de estos y votas cualquier cosa!”. Esa referencia política no fue la única, en el marco de una velada en la que Tinelli repitió varias veces que había toses constantes en el estudio, y que no dejó de pedirle a sus interlocutores que respondieran “por sí o por no”.

La extensa previa culminó con Milett y una confesión clave, cuando aseguró: “Estoy en un reality, y conocí a una persona que es muy querida y muy amada. Y tengo que afrontar la situación y compartirlo porque es algo lindo, no estamos haciendo nada malo”. De más está decir que mientras ella pronunciaba esas palabras, él la miraba con mucha complicidad. Por último, Pampita les preguntó a ambos, si es que a pesar de no reconocerse como pareja, al menos eran “exclusivos”, y los dos respondieron que sí, dejando muy en claro que efectivamente están, al menos, conociéndose. Y dicho eso, se entregaron a una coreografía que culminó con Milett abrazada a Tinelli, y muy cerca de darle un pico.

En el momento de la devolución, Ángel de Brito aseguró: “Veo a otra Milett, viniste distinta. Se te ve con otra actitud. Te veo mucho más suelta, me gustó mucho la coreo, muy bien planteada para los tres. Obviamente el final estuvo muy bien puesto, valía la pena. Locho me sorprendió para bien, me gustó mucho” (9).

En su turno, Pampita se sumó a los elogios: “Locho, bailás bárbaro. El año que viene me parece un buen participante para tener en cuenta. Cuidado porque la señorita anda distraída, que no baje los ensayos. Cuando uno está soltero tiene mucha energía, y si anda distraído, pone la energía en varios lugares. El baile anterior salió con una fuerza tremenda, y este salió más contenta, pero le faltaba esa cosa de competencia. No quiero que la participante me vaya para abajo, fíjense ese temita” (7).

Por su parte, y con picardía, Moria Casán apuntó: “Milett es una mujer espléndida, tiene un refinamiento diferente, tiene un erotismo natural. Tenés presencia escénica, y siempre lo que hagas queda bien. Y Locho muy bien, el trío triangula muy bien, es notable el show que dieron” (voto secreto). En el cierre, y no tan convencido sobre la participación del invitado, Marcelo Polino concluyó: “Tendrían que haber subido la vara, Locho no aportó nada. Milett te tendrías que haberte jugado y en el final un piquito” (4).

Luego de eso, Milett se retiró y el programa siguió su curso habitual, con un grupo de niños y niñas que tomaron la pista para presentar una divertida coreografía. Pero durante ese último tramo de emisión, en un momento en el que Tinelli se desplazó hasta detrás del escenario, él aprovechó y le dio un sutil pico a Milett, señal inequívoca de que entre ambos hay un romance en ciernes.

LA NACION

Temas Bailando 2023