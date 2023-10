escuchar

Si hay algo que dejó en claro Romina Uhrig en su paso por la casa de Gran Hermano es que no le tiene miedo a las confrontaciones. A pesar de sus intentos por enfocarse en la danza y fortificar sus previas, su estadía en Bailando 2023 también parece estar signada por las discusiones y los malentendidos.

Este jueves, Marcelo Tinelli anunció que el programa iba a ser tan completo como complejo: además de bailar las últimas tres parejas, se revelaría el voto secreto de Ángel De Brito durante esta tercera ronda y por primera vez las parejas debían votar a un equipo contrincante. Los primeros en pisar la pista fueron justamente Romina y su bailarín Iñaki Iparraguirre. Al recibirla, el conductor señaló: “Más allá de sus diferencias políticas, Ángel De Brito te salvó en dos oportunidades. Llegado el momento de la salsa de a tres, ¿bailarías con él?”.

Uhrig y su bailarín bailaron al ritmo de Gloria Trevi Prensa América

“ Lo que siempre aclaro es que no hay que mezclar las cosas ”, respondió la concursante. Pero en ese momento pidió la palabra el Mago sin Dientes, que como todas las noches se encontraba en la tribuna, para darle la razón y decir que si bien él piensa votar a Patricia Bullrich “banca” a Romina “como persona”.

Sus palabras despertaron una fuerte polémica con una de las fanáticas de Uhrig, una chica trans, que expresó que no le cree nada y lo acusó de “careta” y terminó despertando la risa del conductor y de los presentes en el estudio por sus ocurrencias.

“Me siento muy orgullosa. Yo fui criada por una chica trans, Fabiana. Lamentablemente, ella falleció hace un par de años y ella era muy amiga de mi tía. Y sé que a Fabi le hubiera gustado estar acá, por eso ella me vino a acompañar con las otras chicas y les agradezco un montón”, explicó Romina.

Tinelli, entonces, le recordó sus declaraciones en la “cabina de descargo”, la instancia que se incluyó este año en el formato y que obliga a cada equipo a dar su opinión tras recibir la devolución del jurado. “Fuiste muy dura... Dijiste que regalaban notas, que puntuaban el acting y no el baile”, sintetizó.

“Sí, pero no lo dije por todos, sino por casi todos. Siento que es así. Cuando dan la devolución por ahí una hizo lo mismo o ves que bailaron mucho menos y la calificación no es la misma. Marcelo Polino no da la misma devolución, dijo que era una coreografía infantil, boluda, y no tengo por qué aceptar la falta de respeto. A mí me califican como si fuera una bailarina profesional, y no lo soy, mientras que con otros usan otra vara ”, expresó la participante. El expanelista de Indiscreciones señaló que su discurso era “enredado” y “turbio”

La tercera ronda del concurso llegó a su fin y llegó el momento de que todos los equipos conozcan el voto secreto de Ángel De Brito. “Lo que quise, también, es defender a Micky, mi coach, porque es ella la que hace las coreografías. Y la verdad que conmigo, que no soy bailarina, hace un montón de cosas, porque a veces no coordino los brazos y las piernas. Y, pobre, voy a defenderla a ella y de mi compañero porque hacen un trabajo muy grande y están todo el tiempo pendientes de mí, viendo qué paso me queda bien, cuál no, me escuchan un montón y no voy a dejar que les falten el respeto”, explicó Romina.

Polino volvió a tomar la palabra. “Dar una opinión no es faltar el respeto. Yo dije que la coreo no me había gustado y que me había parecido medio infantil, medio boluda. Pedí disculpas antes de decir la palabra y aclaré que no era nada en contra de Romina, pero ella se agarró de esa palabrita y se paseó por todos los programas. Yo no le dije que ella era boluda. Es una mentirosa ”, intentó aclarar.

“Mentirosa no soy, porque digo las cosas en la cara y no tengo pelos en la lengua”, se defendió la participante. “Lo dije porque es lo que sentí, no sé por qué a él le molesta. Fue mi verdad. La próxima vez, que se fije qué términos usa”, agregó.

Finalmente, la pareja bajó al ritmo de música disco y volvió a enfrentar la devolución del jurado. De Brito indicó: “No me parece para nada picante Romina. Tardó una hora en decirle a Polino todo lo que tenía para decirle. Si quiere ser panelista o conductora, como dijo, tiene que tener un poco de síntesis. Parece Zaira Nara, que habla dos horas y no dice nada”.

“Yendo al baile, están muy lindos los dos, bien producidos. También me gustó la idea y la previa con las chicas. Eso suma todo. Lo que no suma nada es el baile. Siento incomodidad en verla, porque la canción [”Todos me miran”, de Gloria Trevi] la escuchamos mil veces y sabemos lo que dice y lo que menos se la veía era con libertad bailando, relajada. La vi muy tensa a la hora de hacer cada tramo de la coreo. Como preocupada por hacerla. O hay que trabajar las caras o hay que trabajar en que se relaje, porque falta eso; no es que se equivocó, no es que se cayó. No hubo grandes fallas más allá de que no es bailarina y no tiene la ductilidad. Tenemos que disfrutar al verla y no padecer”.

“Es una canción de liberación. Y ella tiene cara de culo desde Gran Hermano. Es seria, pero acá están haciendo algo artístico”, insistió. Pampita Ardohain (6), a su vez, indicó: “Sé que trabajaron y ensayaron mucho, porque varias noches estuvo previsto que bailaran y no lo hicieron por falta de tiempo. Están haciendo un trabajo y eso se ve, al igual que las ganas. Pero justo este tema tenían que tener una energía que traspasara y no la llegue a sentir. La coreo estuvo bien, no hubo muchos furcios más allá de una perdidita de tiempo en un momento, pero fue muy chiquita. No hay muchas cosas para corregir en una persona que no baila y que está haciendo un gran esfuerzo y está aprendiendo y evolucionan ronda a ronda. Pero, ya lo habían ensayado un montón, no sé si la previa fue la que debilitó esa actitud y los distrajo un poco”.

“Fantástica la previa y me gusta este trío. Romina es una mujer bellísima, aunque ella diga que no maneja la sensualidad. Ser sexy uno lo tiene aunque no lo maneje. Su cara es siempre como de conflicto, pero esta pista la va a ayudar a habitar otras expresiones. A todo el mundo le pasa, incluso a los más profesionales, que cada gala es como un examen. A mí también me pasó”, comenzó su devolución Moria Casán (7).

“Siempre hay algo dubitativo en ella, anticipa mucho lo que va a venir, y camina como si no pisara bien. ¿Vos tenés pie plano? Siempre es un problema el pie plano para apoyar, y si ensaya con zapatillas y después te ponés una bota bucanera que no te deja flexionar bien la pierna, estamos complicados. Hay que buscar un zapato, aunque no vaya bien con el look”, aconsejó la diva.

Y continuó: “En cuanto a la presentación, al principio hubo indefiniciones, pero me gustó que Romina actuó dos veces de partenaire: ella le hizo el truco al bailarín. La coreo salió medio desdibujada, pero veo el esfuerzo y la evolución. Romina tiene que empoderarse, arraigarse en ella, estirar el cuello, más figura. No tiene que darle explicaciones a nadie, si les gusta bien y si no, que le dé igual. Que haga la suya, que el resto es cotillón”.

Por último, Polino (3) observó: “Vi la coreografía mal planteada. Fue muy literal: la letra dice ‘Me solté el cabello’ y ella se arranca la hebillita. No es necesario que haga el movimiento. Tenía a las chicas trans que son divinas y fueron simpatiquísimas... ¿Por qué no las aprovecharon en el arranque?”.

En ese momento, tomó la palabra la coach: “Porque no se puede poner gente”. Y aunque Tinelli aseguró que sí era posible, Lolo Rossi, la jefa de coaches, lo desautorizó: “No. Las chicas no pueden bailar, y no entiendo qué gracia tendría tenerlas ahí paradas sin moverse”.

“La idea era que como este es un ícono gay- retomó Polino- y venían las amigas poder potenciar y mostrar un poco más lo que querían contar. Después, vi una pequeña evolución en Romina. Es como cuando estás en terapia y te dicen que es ‘la evolución de la muerte’, no sé si es que se viene el final o qué. Estamos expectantes”. Con 16 puntos, la pareja logró zafar de la zona de riesgo.

LA NACION