En fotos: abrazos, lenguas afuera, pancartas y glamour en las alfombras rojas de Cannes, Texas y Nueva York

Para Taylor-Joy, rodar el film fue un verdadero desafío. En una entrevista con The New York Times, detalló que no pronunció ninguna línea de diálogo durante varios meses de filmación, y apuntó: “Jamás estuve tan sola como cuando hice esa película. No quiero entrar en detalle, pero todo lo que pensé que iba a ser fácil, fue difícil”

Scott A Garfitt - Invision