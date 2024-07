Bautista, de Gran Hermano: su vínculo con la tragedia de Los Andes y su gran sueño vinculado a la música

Escuchar

Luego de una edición que superó los doscientos días, finalmente Gran Hermano llegó a su conclusión. Esta vez el gran ganador fue Bautista Mascia, un joven de Uruguay que en el marco del reality no solo encontró el premio mayor, sino también amigos y hasta una relación de pareja. Pero lejos de ser este el comienzo de su historia, el ciclo es solo un eslabón más dentro de una vida atravesada por el amor a la música. Y en un mano a mano con LA NACIÓN, Bautista confiesaqué espera para su futuro y qué diferencias hay entre quién fue y quién es luego de GH.

–¿Qué se siente apagar las luces de la casa?

–Es un momento muy loco, se lo describía a uno de los productores del programa, que me parecía increíble ese momento exacto donde se apagan las luces de la casa. Es una escenografía muy fuerte, donde nosotros vimos esas luces prendidas durante siete meses, y nunca se apagaron. Lo que ves en la casa es estático, ves esa imagen todos los días, y por eso cuando uno sale, lo que más impresiona es estar en un auto, ir moviéndote y ver que todo va cambiando tan rápido. Apagar la luz es estar ahí y ver cómo se va apagando la que fue tu casa durante tanto tiempo. Es una emoción muy grande. La verdad es que es el fin de un cuento súper loco que viviste con tus compañeros, y yo sentía que estaban todos mirando eso desde otro lado, y se siente una energía fuerte. Es un momento muy especial.

–¿Cómo era el Bautista que entró y cómo es el que salió?

–Por un lado soy el mismo que entró, con las cosas buenas, pero por otro lado aprendí mucho. La casa es como un curso intensivo de la vida en siete meses. Nosotros hacíamos un paralelismo, porque cuando entrás a la casa es como que nacés, generás tus vínculos, hacés tus amigos y te enganchás con gente como me pasó a mí, que por suerte pude ver a Denu. Pero también empezás tus peleas y tus desacuerdos, te hacés hermanos y madurás relaciones. Y dentro de toda esa locura, yo aprendí mucho del otro. Al ser todos tan distintos, está piola la casa porque es una oportunidad para no cerrarte a lo que vos traés y conocés, sino en escuchar qué hay del otro lado. Porque justamente la idea es que seamos todos diferentes, y si somos diferentes no podemos pensar que la forma de uno de ver las cosas es la correcta; entonces ves qué hay del otro lado. Y de cada uno te llevás cosas.

–¿Qué es lo próximo a tachar en la lista?

–Qué decirte, tengo tantos sueños. A mí me gusta la música, siempre fui poniéndome objetivos de lugares para tocar. Me gusta soñar, desde tocar en un lugarcito para doscientas personas a un Gran Rex o un Luna Park. Siempre me niego a pensar que lo mejor de mi vida ya pasó. Esto sé que es muy difícil de superar, pero vamos a ver hasta dónde. Uno tiene que tratar de visualizar hacia dónde quiere ir y ponerse objetivos para arrancar, porque sino te podés perder un poco; yo siento eso. No te puedo dar ahora una respuesta certera, pero en un tiempito veremos dónde terminamos.

