El caótico ingreso de Mickey Rourke al Gran Hermano Famosos inglés

La nueva edición británica de Gran Hermano Famosos tuvo un inicio cargado de glamour y, también, de cierto caos, siendo uno de los momentos más comentados de la noche el ingreso, o más bien la odisea, de Mickey Rourke a la casa más famosa del Reino Unido.

El actor de 72 años, recordado por películas como La ley de la calle (1983) o Nueve semanas y media (1986), fue el último en cruzar el umbral del inmueble. Sin embargo, hacerlo no fue tarea sencilla: se mostró dubitativo, casi reacio a caminar, y tuvo que ser animado por los presentadores AJ Odudu y Will Best para dar ese último paso hacia la casa.

En un clima de expectativa, el actor de Hollywood, que ya había advertido en su video de presentación que no suele acatar bien las órdenes, apareció y dio pruebas de ello. Tardó en reaccionar, desorientado, antes de que la conductora lo tomara del brazo y lo guiara hasta la puerta en divertidas escenas.

Mickey Rourke fue el último concursante en entrar a la casa X / ITV / Captura de video

La entrada de Rourke fue precedida por la de la estrella drag queen Danny Beard, quien se robó todas las miradas al desfilar con un vestido negro brillante y cuya teatralidad frente a las cámaras contrastó con la actitud desganada de Rourke.

Los presentadores del reality tuvieron que animarlo a pasar por la puerta de entrada y asegurar de que iba por el camino correcto X / ITV / Captura de video

La entrada del actor tuvo otro condimento especial: los participantes debían lograr que el último concursante en ingresar se uniera a una conga improvisada. Rourke tardó en sumarse a la ronda formada por sus compañeros, pero finalmente se mostró divertido y disfrutó del momento.

La estrella de Nueve semanas y media se unió finalmente a la conga junto al resto de los concursantes X / ITV / Captura de video

Una vez terminado el baile, se revelaron los resultados del juego inicial: con un total de 2400 puntos, el grupo ganó tres recompensas: una codiciada llamada a sus respectivas casas, un cupón para comprar comida para llevar y un servicio de lavandería, beneficios más que necesarios en los primeros días de convivencia. El programa, que comenzó en el día de ayer por ITV, cuenta con 13 nuevos compañeros de casa, entre ellos la artista juvenil JoJo Siwa y el cantante Chesney Hawkes.

El artista logró divertirse finalmente en su debut en el programa X / ITV / Captura de video

El cambio físico que muestra al actor irreconocible

La participación de Mickey Rourke en Gran Hermano Famosos sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes ven en esta decisión un giro inesperado en su trayectoria artística. Con un patrimonio estimado en cinco millones de dólares, el actor habría firmado un contrato millonario para sumarse al popular reality, según reveló la prensa británica.

Durante su estadía en la casa, Rourke compartirá la convivencia con un ecléctico grupo de celebridades que incluye a Chris Hughes, ex Love Island; el medallista olímpico Daley Thompson, el actor de Coronation Street, Jack P. Shepherd; el excéntrico político Sir Michael Fabricant y la comediante Donna Preston.

Según reveló una fuente de la producción al diario The Sun, Rourke es una de las grandes apuestas de esta temporada de Gran Hermano Famosos. “Es difícil imaginar una incorporación tan impactante como la de Mickey desde que el programa comenzó”, aseguró. No obstante, también reconocieron cierta preocupación de que el actor pueda abandonar la competencia en las primeras semanas del certamen.

Otra fuente cercana al reality agregó más detalles sobre la personalidad del intérprete: “Mickey es un personaje con una forma muy particular de comportarse. Es directo, no tiene filtro y no teme decir lo que piensa. Está muy orgulloso de su cuerpo y tiene una marcada tendencia a andar desnudo”.

Sobre las reacciones en su entorno, señaló: “Algunos amigos temen que su paso por el reality lo lleve a autoexcluirse y termine perjudicando su carrera como actor, pero otros creen que esta podría ser su gran revancha mediática. Lo cierto es que es un personaje único y seguro nos va a regalar momentos icónicos en televisión”.

Antes de su ingreso, la estrella publicó en su cuenta de Instagram algunas imágenes, entre ellas las de una cena a la luz de las velas junto a Liam y Ryan Vaughan. En las mismas, se lo ve, al igual que durante su debut en Gran Hermano Famosos, luciendo una renovada y algo irreconocible apariencia. Según el Daily Mail, el actor estrenó una nueva peluca y habría recurrido nuevamente a retoques estéticos en su rostro.

