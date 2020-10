Beatriz Sarlo: "Sergio Massa forma parte del Justicialismo sensato"

Beatriz Sarlo relativizó la "debilidad" del presidente Alberto Fernández y elogió a Massa y a Máximo Fuente: Archivo

9 de octubre de 2020 • 11:53

Beatriz Sarlo relativizó la supuesta "debilidad" del presidente Alberto Fernández frente a las diferentes líneas internas del kirchnerismo y elogió a Sergio Massa y a Máximo Kirchner por considerarlos parte "del justicialismo sensato".

La escritora y ensayista argentina analizó el presente de la coalición gobernante, insistió en que "el albertismo no existe" y sostuvo que "dentro del kirchnerismo puede haber sectores más sensatos que piensan que hay que fortalecer la figura presidencial".

En una entrevista con Luis Novaresio para el programa Animales Sueltos (América), Sarlo consideró que aún cuando para mucha gente existe un "gobierno bicéfalo, una cabeza de Alberto y una cabeza de Cristina", desde el kirchnerismo "preferirían que esa imagen de bicefalía saliera del imaginario de la gente".

En ese sentido, Sarlo distinguió a quienes dentro de la coalición del Frente de Todos representan posturas "sensatas", como el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa: "Massa forma parte del justicialismo sensato", afirmó. Todavía más, la ensayista dijo que el hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, "no aparece agitando el kirchnerismo de batalla".

"Por lo tanto uno puede decir que esas líneas existen porque saben que es muy peligroso una pelea entre ambos kirchnerismos", alertó.

Más adelante, se refirió al talante del presidente Fernández, al que diferenció de su principal socia política: "El de Alberto es reflexivo y ambicioso. Cualquiera que lo conoce se da cuenta de que es muy inteligente", y en cambio "el temperamento de Cristina es autocentrado y por lo tanto egocéntrico, resiste muy mal compartir decisiones".

"Si Fernández está buscando un camino de fortalecimiento que no puede pasar por prescindir de la vicepresidente, se está fortificando. Los unicatos no me tranquilizan, pero quizás tranquilicen a quienes piensen que está en un momento de relativa debilidad", sostuvo Sarlo en relación a la autoridad presidencial.

En ese contexto, caracterizó a esa supuesta "debilidad" del presidente Fernánez como que "todavía es relativa y depende de él, de cuánto poder puede lograr si entra en acuerdos y diálogos con sectores justicialistas que no son necesariamente kirchneristas", como con los gobernadores, finalizó.