La Justicia rechazó el pedido de la asociación protectora de animales y solicita que el encargado de edificio brinde un informe

El reclamo del letrado de Liberados Asociación Civil, José María Nasra, en el que solicitaba a la Justicia un informe veterinario sobre la salud de Nini, la gata de la escritora Beatriz Sarlo, actualmente a cargo de Melanio Alberto Meza López por pedido expreso de la intelectual fallecida hace ya un año, y que había sido rechazado por el juez Fernando Cesari, también fue desestimado por el Tribunal de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. No obstante, se indica que la Justicia no puede desentenderse del estado de salud de la gata.

A comienzos de noviembre, Cesari, responsable de Juzgado Civil n° 60, donde se tramita la sucesión de Sarlo, había indicado que el pedido de Liberados se excedía de la causa sucesoria en la que intervienen el marido de quien Sarlo nunca se divorció, Alberto Sato; el primo paterno Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, y Meza López, que reclama el departamento del octavo piso de Hidalgo 140, en Caballito. La prima materna de Sarlo, Ernestina Susana del Río, que a mediados de julio había hecho “desalojar” a Nini y a la gata de Meza López del departamento, murió a inicios de octubre. Hasta que no se resuelva quiénes son su herederos, la sucesión de Sarlo está paralizada.

Tras la desestimación del pedido por parte de Cesari, la asociación civil, que expresó “inquietud” por el estado de la minina, apeló a mediados del mes pasado.

La gata de Beatriz Sarlo

“El Tribunal comparte la decisión del Sr. Juez de grado en cuanto a que no cabe considerar que la petición deducida se encuentre entre las que corresponden al conocimiento del Juez del sucesorio -se lee en el dictamen de la Sala E-. En esta oportunidad no está en juego una acción contra la causante, ni se presenta un conflicto entre herederos sobre los bienes de la herencia”.

Sin embargo, también considera que “el Tribunal no puede desentenderse de la urgencia de la cuestión planteada, ni de la tutela que cabe a la gata Nini”, remarca. “Por eso, corresponde requerir al Sr. Melanio Alberto Meza López que informe si se encuentra con la gata Nini y, en su caso, indique si ha realizado algún control veterinario. Con su resultado se decidirá lo que corresponda”.

LA NACION pudo saber que Nini se encuentra bien, conviviendo con Meza López, su mujer y su beba, y su propia gata, en un monoambiente del edificio de Hidalgo 140.