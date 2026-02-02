Tres sobrinos segundos de Beatriz Sarlo se presentaron en la sucesión de la intelectual

Concluida la feria judicial, hay novedades en la sucesión de la escritora y profesora Beatriz Sarlo que se tramita en el Juzgado Civil n° 60, a cargo del juez Fernando Cesari. LA NACION pudo saber que tres sobrinos segundos de Sarlo, hijos de Hebe Olimpia Sarlo Villegas (1934-2025), prima hermana de la intelectual por vía paterna, se presentaron a mediados de diciembre de 2025 como herederos ante la Justicia. Se trata de los hermanos Diego Jorge Ghersi, Dalmacio Ernesto Ghersi y Martín Indalecio Ghersi, a quienes representa la letrada Julia E. Arangurí Díaz.

Los hermanos Ghersi solicitan que, tras el fallecimiento de su madre, el 7 de junio de 2025, a los 90 años, se los acredite como herederos de los bienes de la escritora “con beneficio de inventario” (es decir que no se harían cargo de las deudas, si hubiera algunas). Los hijos de los herederos colaterales, a medida que estos van muriendo (como pasó con la señora Hebe Olimpia), se pueden presentar en orden de prelación.

La prima de Sarlo –hija de Ercilia Elena Sarlo Sabajanes y Alejandro Villegas– no se había presentado como heredera en la sucesión. Sus hijos acompañaron la solicitud de declaratoria de herederos con sus respectivas partidas de nacimiento, y con la partida de nacimiento y la de defunción de su madre.

En la sucesión de Sarlo –que al morir dejó dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires, algo de dinero en cuentas bancarias y las regalías por su obra– intervienen hasta el momento el marido del que nunca se divorció, Alberto Sato; el primo hermano Álvaro Edmundo Sarlo Sabajanes, el encargado de edificio Alberto Melanio Meza López (que reclama el departamento del octavo piso de la calle Hidalgo, en el barrio de Caballito) y, hasta su muerte en 2025, la prima Ernestina Susana del Río. Se espera que también los herederos de esta prima se acrediten en representación en la sucesión de la intelectual. Aún falta que el juez valide el carácter de herederos de los Ghersi.

Con esta novedad, queda claro que la “torta” a repartir entre los aspirantes a herederos se reduce aún más, y que las “porciones” son menos tentadoras, a la vez que se diluye la posibilidad del “fideicomiso Sarlo” con el que soñaban algunos de sus amigos, con el objetivo de becar a investigadores y promover estudios sobre la obra de la intelectual.