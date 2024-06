Beto Casella arremetió contra Mario Pergolini y las autoridades de El Nueve: “Creen que tienen un supermercadito y es una señal de aire”

Escuchar

Con casi dos décadas de presencia en la pantalla, Bendita se consagró como uno de los ciclos de humor, archivo y análisis de los medios más exitoso de la televisión argentina. Sin embargo, según denunció su conductor, Beto Casella, en más de una oportunidad, su falta de presencia en las redes sociales juega en contra de su visibilidad y de la fidelización de su público.

Lo que ocurre desde hace un tiempo es que se dejaron de subir a las cuentas de X, Instagram y YouTube, casi en simultáneo con la emisión televisiva, clips con distintos momentos del ciclo. Esta semana, el conductor estalló una vez más al referirse al tema y apuntó directamente a los directivos de El Nueve, a los que acusó de bajarle el presupuesto al ciclo, justamente en el sector de redes. Casella aprovechó también para pegarle un tiro por elevación a Mario Pergolini, que se incorporó al grupo con su propio ciclo en la señal de noticias IP .

Mientras publicitaba una nueva “ficción” dentro del programa y contaba que tendría escenas en exteriores, indicó con ironía: “Para esto sí hay presupuesto. El canal no tiene Twitter, no tiene Instagram, no salimos por YouTube. El cartel de IP es más grande que el de Canal 9″, lanzó. Y agregó: “ Pergolini tiene Twitter y nosotros no ”.

En 2021, el Grupo Octubre y Pergolini sellaron una alianza estratégica para armar con sus medios un “laboratorio” que pudiera desarrollar ideas, testearlas y llevarlas a cabo con la idea de facilitar el encuentro entre medios, marcas y audiencias en distintas creaciones. Según se anunciaba en aquel momento, con la llegada del exconductor de Caiga Quien Caiga, la señal buscaba brindar una nueva perspectiva a los medios tradicionales y a los nuevos emprendimientos digitales, con el foco puesto en mejorar la relación con los anunciantes.

A principio de octubre, a tres años de aquel anuncio, Pergonili adelantó que Maldición, va a ser un día hermoso, el programa que conduce por Vorterix, podría verse a partir de este lunes también por la pantalla de IP Noticias, la señal de noticias relacionada con el canal, de 8 a 11 de la mañana.

Este jueves, Socios del Espectáculo le consultó a Casella sobre sus dichos en Bendita y, lejos de poner paños fríos al conflicto, redobló la apuesta contra las autoridades de la señal televisiva: “ Creen que tienen un supermercadito y es una señal de aire ”.

Consultado sobre su relación con Pergolini tras su arribo al grupo de empresas, Casella indicó en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Yo no hablo con él. Ni siquiera tengo su WhatsApp. Pero yo no quiero hablar con nadie... ¡Que lo resuelvan! Yo voy, hago el mejor programa que puedo, les rindo lo mejor que puedo, les vendemos mucha publicidad, hacemos todo bien. Y merecemos cierta reciprocidad que no recibimos ”.

El conductor, además, señaló que son ciertas las versiones que indican que tanto Telefe como Eltrece lo quieren en su grilla. “Es cierto, pero yo me pongo la camiseta del canal. Lo que pasa es que no tienen mística”. Y explicó: “ En general, hay empresarios periodísticos que vienen por ahí de otro rubro y no entienden bien esto. Y nosotros tenemos más pasión que ellos. Los que estamos al aire tenemos más pasión que ellos ”.

“Hace 20 años que estamos al aire con Bendita. Y si bien no por eso exijo que me esperen con una alfombra roja, voy diez minutos antes, hago mi programa, saludo educadamente, no traigo problemas, nunca nos mandaron una carta documento. Somos los empleados perfectos. ¡Trátennos bien!”, finalizó.

