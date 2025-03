El día de furia de Eliana Guercio: del cruce con Beto Casella a la reconciliación en vivo con Edith Hermida

Este miércoles, Eliana Guercio vivió un día de furia. Mientras que a la mañana se cruzó al aire con Beto Casella, quien desde el móvil de A la Barbarossa defendió a su amiga Edith Hermida en la pelea que las panelistas tienen desde hace meses, a la tarde se enfureció con Adrián Pallares tras escucharlo decir que ella tenía “muy mal carácter”. Minutos después, y luego de hacer su descargo en el ciclo de América, la mujer de “Chiquito” Romero fue sorprendida por Hermida, que llamó para limar asperezas y reconciliarse en vivo.

Todo comenzó esta mañana cuando Beto Casella estuvo como invitado en A la Barbarossa, programa del cual Eliana Guercio es actualmente panelista. “¿Por qué le pegan todas a Edith?”, pregunto Pía Shaw desatando una polémica impensada. “Las que se fueron últimamente mal o tuvieron algo que decir son Eliana Guercio, que no sabemos cómo está en los medios” , respondió el conductor de elnueve sin saber que la rubia estaba sentada en la mesa.

Beto Casella aclaro el cruce con Eliana Guercio

Tras hacer un gesto de desconcierto a cámara, Guercio rompió el silencio: “Hace casi un año que estás contando la historia que a vos te contó Edith Hermida y nada tiene que ver con la realidad. Yo sí soy respetuosa y tengo código. Yo creo que vos estas enojado conmigo y no sé por qué”. Lejos de refutar sus dichos, Casella redobló la apuesta y defendió a su amiga: “Si vos tildás de mala leche a una periodista, tenés que argumentar. Mi versión es que Santi (Del Moro) le estaba marcando una pavada a Eliana y Edith, que es meterete, le dice: ‘Santi te lo dice porque…’ y ahí ella le dice: ‘Pará un poquito’”, relató el periodista mientras la panelista lo desmentía con la cabeza.

“Yo no le dije eso. Yo no discuto con la gente. Me levanto y me voy. Yo no voy a discutir con Edith Hermida... Con todo cariño ”, ironizó la rubia. “Mirá lo poco despectiva que fui que me levanté y me fui a mi casa para no tener un problema. Me parece que desmerecer que una persona pierda el trabajo porque a vos te cae bien la que se queda, no está bueno”, agregó en referencia a la posibilidad de ser parte de Bendita.

“ No perdiste el trabajo porque tampoco te íbamos a convocar, Eliana” , disparó Beto tajante. Furiosa, Eliana le advirtió que si ella quería estar sabía cómo lograrlo: “Si yo hubiera querido ser parte de Bendita lo hubiera llamado a Diego Toni, que lo conozco de toda la vida de haber trabajado con Sofovich y le hubiese dicho: ‘Si tenés una sillita…’”. “No, no Diego Toni no hace nada sin preguntarme a mí. Hablás al pedo”, le retrucó Casella mientras Georgina Barbarossa trataba de poner paños fríos.

Llamada en vivo y la demanda que no fue

A la tarde, la furia de Guercio se reavivó cuando en Intrusos trataron el tema. Tras repasar lo que había ocurrido a la mañana en la pantalla de Telefe, los panelistas y conductores opinaron al respecto. “Lo banco a Beto porque defiende a ultranza a su gente, desde un técnico hasta el que sale al aire. No entiendo qué le pasa a Eliana que está enojada”, dijo Karina Iavícoli mientras Adrián Pallares contaba que la habían ido a buscar para hacerle una nota y ella se había negado.

“Yo la conozco hace 20 años, siempre tuvo un carácter de mierda. Así también se manejó en el mundo de la revista. La tuve en La revista de Gerardo, en No somos santas peleándose con Nazarena Vélez, una vez tuvimos quilombo porque contamos que en el Mundial de 2014 los familiares vendían las entradas… La verdad es que siempre ha tenido un carácter complicado ”, afirmó el conductor, quien conoce a la actriz desde sus épocas de productor teatral.

Al escuchar estos dichos, Eliana Guercio no dudó en salir al aire y aclarar los tantos. “Te quería preguntar a vos, Pallares… ¿De dónde nos conocemos más que saludarnos cuando entraba y salía del teatro?” , comenzó la esposa del arquero de Boca Juniors, casi increpando al conductor. “Porque hablás como si me re conocieras, y lo único que conozco de vos es de saludarte cuando llegaba y cuando me iba. Hablás de mi carácter y, más que no saludar una vez a Nazarena Vélez, no creo que tengas otra anécdota para contar”, disparó molesta.

Sorprendido por la reacción de la panelista, Pallares aclaró la situación: “Recuerdo como vos te defendías frente a algunos ataques (…) Vos tenés un carácter difícil porque te hacías respetar y tenías que pararte ante Gerardo y Nazarena que era la protagonista. De eso hablábamos”, dijo quien por ese entonces era el administrador del teatro de No somos santas.

“¿Pero vos te considerás una mujer de buen carácter?”, le preguntó Rodrigo Lussich con cierta ironía. “Yo soy divina. Ustedes no me conocen en mi casa. Pero cuando te atacan y dicen barbaridades… Yo nunca en mi vida vendí una entrada. Hace años Pallares que estás diciendo que vendo entradas. Tengo los videos tuyos y estuve a punto de demandarte, pero vivía afuera” , volvió a arremeter Guercio mientras el conductor expresaba: “Estamos acá Eliana, no hay problema. Si crees que esto merece una demanda…”.

Después de aclarar los tantos con el conductor de América, Guercio habló de su cruce con Casella y advirtió que nunca quiso ser parte del panel de Bendita. “Estuvo 20 minutos hablando de política, de Wanda Nara y yo no abrí la boca para no tener un problema. Ahora cuando escucho lo que dijo… O lo hizo para tener material para esta noche o no sé”, lanzó Eliana sobre la declaración que la exaltó.

“Me duele porque me caía re bien Beto, como me cae bien Edith. Hace un rato hablé, me llamó ella”, contó a modo de primicia mientras desmentía haberse peleado con la panelista. Y enseguida reveló por primera vez el motivo por el cual abandonó El club del Moro, programa que compartía en La 100 con Santiago del Moro y Hermida. “El día anterior habíamos tenido gala de Gran Hermano y yo cometo el error de decirle a Sabrina Cortés que no podía creer que estuvo en la casa dos veces y que la habían sacado, con lo que le gusta a la gente la gente linda. Santi me dice: ‘Tené cuidado con esos comentarios porque te van a cancelar, la vas a pasar horrible’. Y ahí se mete Edith y me dice: ‘Lo que Santi te quiere decir…’. A lo que contesto: ‘Ya sé lo que me quiere decir’ y seguí hablando con él. Después me fui al baño a llorar, pedí mi cartera y me fui ”, relató con lujo de detalles.

Al narrar cómo fueron los hechos, Guercio aclaró que nunca tuvo un problema con la panelista y que jamás fue mal compañera con ella. “ No hubo ni una discusión. Quizá yo soy demasiado drástica, pero antes de tener un quilombo, me voy . Lo hice siempre”, explicó la panelista de Gran Hermano.

Reconciliación en vivo y palito para Casella

“Hoy es un día histórico porque está en línea Edith Hermida”, anunció Rodrigo Lussich, quien inmediatamente le consultó a Guercio si quería cruzarse al aire con ella. Tras aceptar, el conductor le preguntó a la panelista de Bendita si estaba al tanto del cruce entre su jefe y su “enemiga”. “Yo a Beto lo amo y lo admiro. Crecí y aprendí con él en esta profesión y no tengo más que palabras de cariño para con él. A todo el mundo le deseo que tenga un Beto Casella en su vida”, lanzó Hermida poniéndose claramente del lado del conductor.

Sin embargo, enseguida reveló que con Eliana ya había limado asperezas más temprano. “ Con Eliana hablé hoy porque quiero que este conflicto frene, porque no tiene ningún sentido. No me gusta estar enojada con ella, ni que estemos mal. De mi parte está todo bien, siempre dije que la admiraba. Me parece una mujer increíble, que se levanta temprano, que tiene 4 pibes de distintas edades, y me dio pena que no tuvo la oportunidad de seguir trabajando conmigo. Yo nunca quise generarle ningún conflicto ”, explicó la periodista.

Del otro lado de la línea, Guercio interrumpió: “Yo nunca dije nada malo de Edith ni tengo para decir. Yo me fui por mí, no me sentía más en mi círculo de confianza (donde cuento todos mis quilombos sin filtro) y preferí irme”. Y enseguida habló del famoso episodio de las patas arriba de la mesa que tanto la habría molestado. “Yo por lo general me descalzo y una vez puse las patas arriba del escritorio y el productor me llamo la atención”, contó Hermida mientras Guercio aclaraba que la primera en advertírselo fue ella.

Luego de que Edith reconozca que no debería haberse metido en esa charla entre Santiago y Eliana, la panelista de elnueve confesó que le molesta la fama de villana que le hacen a diario. “ Me molesta, me duele”, lanzó con tono serio. “Yo me enojé cuando vi que el tema en Bendita no se terminaba. Entiendo que ella también la está pasando horrible. Ella es alegría, basta de estar mal. Yo no tuve ningún problema con ella, no quiero que este mal por culpa mía” , aseguró la mujer de Romero.

“Beto te quiere invitar al programa, ¿vas a ir?”, preguntó Lussich antes de despedir a la rubia. “Yo no tengo problema con nadie, pero que deje de decir que no sabe cómo estoy en los medios porque trabajo desde que tengo 15 años. Empecé en Moviendo las cabezas con Giordano. A mí me costó mucho tener un nombre antes de casarme con mi marido. Me costó mucho hacerme un lugarcito. Creo que empecé a trabajar en la televisión antes que Beto” , concluyó defendiendo su carrera.

