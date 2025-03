Noelia Corral, la locutora atacada por Ari Paluch, rompió el silencio

No es la primera vez que Ari Paluch está en el ojo de la tormenta. Después de haber permanecido lejos del medio por varias acusaciones de acoso en 2017, en las últimas horas el periodista volvió a dar que hablar por algunas declaraciones que realizó durante su pase con Beto Casella en la Rock & Pop. El conductor de Arizona pidió “drogar” a una compañera con burundanga por “un besito” e inmediatamente recibió un fuerte repudio por parte de sus compañeros.

Este miércoles, Noelia Corral, la destinataria de sus polémicos dichos, rompió el silencio y aseguró: “El abuso sexual no es una gracia” .

“¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora?, es linda esa chica... Entonces podemos arreglar una mañana y le ponemos en el vaso con agua. ¿No hay un nivel de burundanga chiquitito que te de un besito nada más?”, dijo Paluch en su clásico pase radial con el conductor de Bendita mientras hablaban de los robos de las viudas negras.

Inmediatamente, su “chiste” fue repudiado no sólo por Casella sino por su propia hija, Martina Paluch, quién no dudó en frenarlo al aire. A su vez, la emisora tomó medidas: en primera instancia lo suspendió y lanzó un comunicado aunque se espera que muy pronto haya novedades sobre su continuidad o no en su programa . “Están esperando que llegue la CEO el día viernes (que está de vacaciones) y ahí se va a tomar una decisión final. No saben si lo echan o pasa a un horario del fin de semana o de la tarde noche”, contó Paula Varela este miércoles en Intrusos.

Noelia Corral se refirió a los dichos de ayer de Ari Paluch Captura de video

Luego de las disculpas públicas de Paluch, a través de un video que hizo en sus redes sociales, Noelia Corral (la destinataria de sus dichos) rompió el silencio. “Fue un día difícil. Está siendo una mañana difícil pero agradezco la solidaridad de todas y todos. En la radio enseguida me llamaron mis jefes, saben que eso no se puede decir, no puede estar al aire y hoy no va a venir”, reveló la locutora de Beto Casella en una nota con el ciclo de América.

Tras asegurar que cuando sus polémicas declaraciones sucedieron ella se encontraba en el control, Corral confesó: “ No podía creer lo que estaba escuchando . Hace esos chistes. No es un chiste pero para él sí, porque cuando terminó el episodio vino riéndose porque para él es un chiste ”.

“¿Qué te parecieron las disculpas publicadas?”, le preguntó Alejandro Guatti sobre el descargo que el periodista subió a sus redes. “Las escuche así nomás y me mandó un audio, pero la verdad que no lo escuché (…) Las disculpas serían que por dos años dejen de hacer chistes sexuales, porque el abuso sexual no es una gracia” , advirtió mirando a cámara y con la voz entrecortada.

En cuanto a cómo tomó la medida de la Rock & Pop de suspenderlo, la locutora opinó: “La radio actuó muy bien. Enseguida reaccionaron, así que les agradezco a ellos y a mis compañeros. Y a Beto también, por supuesto”. Y enseguida se mostró sorprendida y conmovida por tantas muestras de cariño.

“Día por medio se va al pasto”

Cuando Ari Paluch dijo lo que dijo, Beto Casella reaccionó en vivo y se mostró en desacuerdo con su comentario. Al punto de pedirle a su hija, Martina Paluch (que también forma parte del ciclo), que lo frene. Esta mañana, el periodista no sólo repudió nuevamente la situación sino que relató qué pasó fuera del aire. “Las cosas que le han pasado a Noe en la vida, que puede escribir un libro, hace que ciertas cosas las minimice. Su hija, Matu, lo padeció más emocionalmente. Cuando lo ve irse al pasto, lo reta. Parece la madre más que la hija”, explicó el conductor mientras aclaraba que no sabía cuál era el futuro de su colega en la emisora.

Tras salir de la radio, Casella volvió a referirse al hecho ante las cámaras de Intrusos: “Me toca interactuar todos los días en el pase y día por medio Ari Paluch se va al pasto. No con cosas tan graves como las de ayer, pero la hija (que a mí me da gracia) siempre lo tiene que bajar”, confesó. Y enseguida explicó por qué le pidió a la joven que frene a su padre: “A mí me sale decir: ‘frenalo a tu papá’, porque me pareció que era una barbaridad. Lo pudo haber pensado como chiste pero es indefendible”, remató quien en el último tiempo ha estado involucrado indirectamente en las polémicas protagonizadas por Tamara Pettinato y la pelea entre Eliana Guercio y Edith Hermida.

