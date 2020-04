Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

Aunque a distancia, los famosos coparon los programas del prime time de la televisión. Con un celular, unos auriculares y la predisposición a mostrar su intimidad, uno tras otro desfila por la pequeña pantalla.

Flavia Palmiero , siempre tan cauta a la hora de dar notas, recibió entusiasmada la invitación de Guido Kaczka para jugar al "Verdadero o Falso" en Bienvenidos a bordo . Y es lógico, ya que cada figura convocada representa a un participante anónimo que, por obvias razones de prevención, no puede asistir al estudio.

Mientras avanzaba con seguridad hasta completar el juego y llevarse todos los premios, Flavia se divirtió con el conductor, recordando su mayor éxito televisivo: La ola está de fiesta . También aprovechó para revelar datos muy poco conocidos, como que el hit "Pipí Papá" fue una de las primeras canciones compuestas por Cris Morena junto al músico uruguayo Carlos "Rocky" Nilson (también autor de temas de Chiquititas , Rebelde Way , Verano del 98 y hasta el inolvidable "Gomazo", de Ritmo de la noche ).

Guido y Flavia se entusiasmaron cantando aquello de "Me voy a hacer pipí, papá", y enseguida el conductor contó un drama de su infancia: "Yo me hice pis hasta bastante grande, a veces te pasa. Tenía una edad considerable. En un momento me pusieron un plástico, pero era peor porque quedaba una Pelopincho . Para no hacerme más, solito una vez pensé, 'si voy a hacer pis a la noche, antes de ir a dormir, y no tomó más agua no me va a pasar más'. Mi mamá me lo decía, pero me tuve que dar cuenta solo".

Luego de llevarse el premio mayor, conductor e invitada se despidieron con otro hit infantil de Palmiero, Torta de chocolate . Y los mayores de treinta, agradecidos.