En Key Biscayne. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca

Lejos de su camino de actriz y conductora, desde 2020 está enfocada en su emprendimiento de ropa
En medio de un año de grandes satisfacciones, Flavia Palmiero se tomó unos días de descanso en Miami, ciudad que la relaja, pero también la activa: es ahí, en las playas de Key Biscayne, donde posó para la marca que creó en 2020, que lleva su nombre y desde este año tiene su propio local en Palermo Soho diseñado por su hija, Giuliana Battellini, arquitecta. “Una primera tanda de fotos las hicimos en junio, cuando vinimos para participar del Swim Week, y otra la shooteamos la semana pasada. Yo soy la modelo, la diseñadora, la dueña, todo”, cuenta divertida Flavia del otro lado del telefóno.
A sus fabulosos 59 años, le asegura a ¡HOLA! Argentina que no tiene demasiadas rutinas de belleza: “Me encantaría hacer gimnasia, pero hoy no tengo tiempo. Lo único que hago desde siempre es cuidarme mucho la piel”. En cuanto a posar, cuenta que es algo que le divierte y disfruta: “Hace cuarenta y dos años que hago fotos, no me cuesta ponerme frente a la cámara. Y veo que las mujeres se sienten identificadas conmigo, así que es muy lindo. Hicimos muchísimas fotos porque la colección de verano tiene, en total, 128 trajes de baño diferentes, más los vestidos de playa”.
El crecimiento de Flavia como diseñadora y emprendedora no para y este año, además, presentó la colección Luxury en el marco de Argentina Fashion Week y tuvo buena repercusión. “Creo que con esta marca logré un lindo mix entre la experiencia de los programas que hice como conductora de televisión, las campañas, los trabajos como actriz y como productora. Toda esa experiencia la volqué acá”, cierra.
