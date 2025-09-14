En Key Biscayne. A los 59, Flavia Palmiero se divierte como modelo de su propia marca

En medio de un año de grandes satisfacciones, Flavia Palmiero se tomó unos días de descanso en Miami, ciudad que la relaja, pero también la activa: es ahí, en las playas de Key Biscayne, donde posó para la marca que creó en 2020, que lleva su nombre y desde este año tiene su propio local en Palermo Soho diseñado por su hija, Giuliana Battellini, arquitecta. “Una primera tanda de fotos las hicimos en junio, cuando vinimos para participar del Swim Week, y otra la shooteamos la semana pasada. Yo soy la modelo, la diseñadora, la dueña, todo”, cuenta divertida Flavia del otro lado del telefóno.

“Me encantaría hacer gimnasia, pero hoy no tengo tiempo. Lo único que hago desde siempre es cuidarme mucho la piel”, confiesa Flavia sobre sus tips de belleza

Flavia, que está de novia hace más de una década con el productor cinematográfico Luis Alberto Scalella, se tomó unos días de descanso en Miami y aprovecha para compartir en sus redes sociales algunos de sus diseños

A sus fabulosos 59 años, le asegura a ¡HOLA! Argentina que no tiene demasiadas rutinas de belleza: “Me encantaría hacer gimnasia, pero hoy no tengo tiempo. Lo único que hago desde siempre es cuidarme mucho la piel”. En cuanto a posar, cuenta que es algo que le divierte y disfruta: “Hace cuarenta y dos años que hago fotos, no me cuesta ponerme frente a la cámara. Y veo que las mujeres se sienten identificadas conmigo, así que es muy lindo. Hicimos muchísimas fotos porque la colección de verano tiene, en total, 128 trajes de baño diferentes, más los vestidos de playa”.

Este año la actriz y conductora abrió su primer local a la calle, en Palermo Soho, diseñado por su hija, Giuliana Battellini, que es arquitecta

“Hace cuarenta y dos años que hago fotos, no me cuesta ponerme frente a la cámara. Y veo que las mujeres se sienten identificadas conmigo, así que es muy lindo", reflexiona

El crecimiento de Flavia como diseñadora y emprendedora no para y este año, además, presentó la colección Luxury en el marco de Argentina Fashion Week y tuvo buena repercusión. “Creo que con esta marca logré un lindo mix entre la experiencia de los programas que hice como conductora de televisión, las campañas, los trabajos como actriz y como productora. Toda esa experiencia la volqué acá”, cierra.