La actriz contó el secreto para estar tan enamorada como el primer día

24 de enero de 2020 • 01:04

En pleno éxito con la obra Desnudos en Mar del Plata, Brenda Gandini charló con Incorrectas y, luego de desmentir que le molesten "los piropos" de las mujeres hacia su marido Gonzalo Heredia , contó cuál es el secreto para estar tan enamorada como el primer día.

Tras reconocer que "es verdad que hay gritos y aullidos durante la función", la actriz dijo que no es ella quien debe poner los límites. "Siempre ha sido con mucho respeto. En todo caso, el que no tiene que tolerar algo así es el hombre. Yo soy la mujer que acompaña a Gonzalo en este momento. No me corresponde reaccionar a mí", expresó Gandini, quien enseguida advirtió que jamás tuvo que vivir una situación incómoda junto al actor.

"Me pone feliz que la gente lo reconozca en la calle, sería una tonta si reaccionara mal. Siempre el que tiene que poner el límite es la persona que se siente invadida. Gonzalo no me pertenece. Si hay alguien que viene y lo abraza, es él quien decide y pone el límite o no (...) Soy una mujer tranquila, pero ojo que tengo mi carácter", agregó.

En pareja desde hace diez años con el protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza, y madre de Eloy y Alfonsina, Brenda confesó cuál es el secreto para durar tantos años. "El secreto lo dice mi personaje en la obra", bromeó, entre risas, aprovechando la situación para hacerle publicidad a Desnudos. Sin embargo, enseguida se puso seria y reflexionó: "No creo que haya un secreto. Creo que hay que saber reencontrarse, redescubrirse en distintos momentos de la vida y volver a elegirse".