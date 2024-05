Uno por uno: quiénes son los participantes de Cuestión de Peso

Escuchar

Este lunes 6 de mayo inició la temporada 12 de Cuestión de Peso (eltrece) con la conducción de Mario Massaccesi, el programa que desde un principio tuvo el fin de ayudar a que las personas con sobrepeso alcancen sus metas y logren reducir su masa corporal hasta llegar a una vida saludable y fuera de complicaciones mortales. Esta edición cuenta con la participación de diez participantes que cautivaron al público con sus historias conmovedoras.

Todos los participantes de Cuestión de Peso

Ernesto Cirilo Ayala - “El Gaucho”

El oriundo de Corrientes, de 39 años, fue el primero en presentarse en el certamen. En el casting de bienvenida contó que por su cuestión corporal no puede subirse a cabalgar, algo que añora, ya que hace nueve años que transita por esta situación de sobrepeso. Además, es chef y maestro pizzero. “Quiero cambiar mi situación de vida. Quiero volver a jugar con mi hija. Yo era una persona activa. Reformé el baño por obesidad, porque el inodoro era chiquito y yo era gigante”, contó el participante y explicó cuál es su mayor miedo: “No poder salir a caminar con mi hija, no poder andar en bicicleta. Lo tengo que hacer por vos hija”. Su pesaje inicial fue de 191,2 kilos.

El gaucho, originario de Corrientes. Su peso inicial fue de 191,2 kilogramos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Melina Gómez - “La estudiante”

Melina tiene 27 años y es de Bariloche. Hace un año que vive en Capital Federal y llegó para estudiar la Licenciatura en Psicología. Se animó a inscribirse al programa, ya que su salud comenzó a preocuparle, en particular porque le costaba subir las escaleras y atarse los cordones. “Odio hacer actividad física. Me importa poco lo que piense el resto de mí, pero hay en ciertas otras que sí me importan, como si voy al gimnasio, siento que todo el mundo me está mirando y que todos me juzgan”, relató la joven.

Melina, la estudiante, inició el programa con 152,1 kilogramos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En tanto, aseguró que de chica sufrió bullying, en especial en la primaria, ya que en el colegio secundario fue distinto. Melina posee una personalidad fuerte y marcada, “las cosas son o no son” y poco le influye que la miren en la universidad; sin embargo, su mayor inseguridad es la panza. La participante no trabaja y la mantiene su novio. Por último, su peso inicial fue de 152,1 kilogramos.

Marcelo Rosada - “El chico play”

Marcelo es la persona más joven del certamen. Con 25 años, es uno de los que posee mayores niveles de sobrepeso. En su presentación, conmovió a toda la tribuna luego de relatar su historia desgarradora. Es oriundo de González Catán y vive con sus padres. Actualmente, trabaja de inyector plástico en un taller, pero en sus ratos libres solo juega a la PlayStation.

Marcelo Rosada, oriundo de González Catán, es uno de los participantes más jóvenes e hizo carne una problemática que afecta a muchas personas de su edad y lo mantienen en silencio (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“Me molesta no poder sentirme cómodo cuando salgo a la calle, la reacción de las personas cuando se voltean a verme, eso duele y lástima. Eso me quitó la libertad de ser yo. Ahora estoy en mi casa encerrado. Me doy cuenta de que no soy normal y lo veo en la cara de la gente. Eso me afecta un montón”, expresó el participante con congoja.

Uno de los instantes más estremecedores de su historia fue cuando reveló que su mayor miedo es que su padre “tenga que bañarlo”. Además, sostuvo que no puede visitar a sus abuelos, quienes viven a cinco cuadras de su casa y que anhela volver a jugar a la pelota con sus amigos del barrio, algo que ya no hace. Su peso inicial fue de 179,9 kilogramos.

Gabriela Natalie Atanian - “La Balarina”

“Nate”, como la llaman sus seres queridos, tiene 33 años y es oriunda de Flores, Capital Federal. Es bailarina y su principal objetivo en el programa es bajar de peso para volver a competir. Según reveló, antes de verse imposibilitada para hacerlo, integró un grupo de reggaeton coreográfico, con el que ganó diferentes premios en Europa y América Latina.

Gabriela inició el programa con un peso de 98,4 kilogramos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Un dato interesante, que descolocó a todos, es que también vende contenido erótico en una plataforma virtual. Lo llamativo es que su familia se enteró en ese mismo momento que lo hacía y señaló que su hermana es pastora evangélica. Lo que menos le gusta de su cuerpo son sus brazos. En tanto, contó que sufrió discriminación desde chica, en primer lugar por ser extremadamente delgada y ahora por ser todo lo contrario. Su peso inicial fue de 98,4 kilogramos.

Camila Medina - “La Influencer”

La hermana de Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano (Telefe), se convirtió en la quinta participante en entrar al certamen. Con 29 años y un público sólido en las redes sociales, se atrevió a esta competencia con el fin de mejorar su salud actual. “Quiero bajar un poco más, no quiero estar en los ojos de los otros, de caminar por la calle y que me vean como un monstruo. Hace tres semanas fui a un boliche y un chico me dijo Barney. Fue ahí cuando empecé a decir que realmente necesito ayuda y que necesito salir adelante”, relató.

Camila es oriunda de la Matanza y debido a una depresión comenzó a aumentar de peso (Fuente: Captura de Video/El Trece)

La oriunda de La Matanza sufrió, hace 12 años, el fallecimiento de su madre por un paro cardíaco. Según ella, fue un golpe muy fuerte en su vida, que aún no logró superarlo. Es por ello que cayó en depresión y comenzó a comer por angustia. En tanto, su miedo más grande es el de ser flaca y verse fea, ya que aseguró que así se ve bien y se quiere. Su peso inicial fue de 139,1 kilogramos.

Paulo Fleitas - “El Uruguayo”

El nacido en la Banda Oriental tiene 37 años y es panadero. Atiende el local de su madre en Ciudadela y su perdición es “la harina”. Su obesidad comenzó en la niñez, cuando se mudó con su madre desde Las Piedras en Uruguay a Buenos Aires. Solo, empezó a subir de peso por el tiempo que pasaba dentro de su casa frente al televisor.

Paulo llegó al programa con un peso inicial de 139,7 kilogramos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En el 2021, se divorció de su esposa y comenzó un declive mayor, según comentó: “Siempre creí que en el matrimonio podía buscarle soluciones a todo, pero bueno, con el tiempo me di cuenta de que no podía solucionar todo. Lo sentí como uno de los mayores fracasos, entonces eso me dejó desequilibrado en lo físico y traté de canalizarlo con la comida”. El peso inicial de Paulo fue de 137,9 kilogramos.

Victoria - “La madre del milagro”

La oriunda de Villa Pueyrredón, en Capital Federal, tiene 34 años y arribó al estudio con una de las historias más emotivas de todas. La explicación de su sobrepeso la encontró en la angustia que le generó el asesinato de su padre, quien era policía. Se casó a los 20 años, pero le gustaría casarse de nuevo para que le quede un vestido que realmente a ella le guste.

Victoria empezó el programa con un peso inicial de 135,2 kilogramos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

“En noviembre del año pasado me hice una endoscopia y me hicieron microperforaciones en el esófago. Me tuvieron que meter en el quirófano de urgencia. Me dijeron que me despida porque no sabían si me iba a despertar (...) Lo que me pasó fue un golpe para darme cuenta de disfrutar cada momento, cada instante, porque en un segundo todo cambia y no estás acá”, explayó Victoria, quien tuvo miedo de no volver a ver a sus dos hijos. El peso inicial de la participante fue de 135,2 kilogramos.

Matías - “El vendedor ambulante”

Matías es de Floresta, Capital Federal y tiene 38 años. En su relato aseguró que no le atribuye el sobrepeso a nada en particular, pero que el fallecimiento de su padre le afectó demasiado. “Elijo no estar en pareja por el sobrepeso, toco y me voy”, sostuvo con la voz entrecortada. Su peso inicial fue de 192,9 kilogramos.

Matías inició el programa con un peso de 192,9 kilogramos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Evelyn - “La Niñera”

La participante es oriunda de El Palomar y tiene 29 años. “La gente es despectiva, hiere. Te mira como si fueses una pobrecita (...) Me han dicho que me querían pinchar con una aguja, me han prendido fuego el pelo”, lamentó. El peso inicial de Evelyn al comienzo del concurso fue de 165,9 kilogramos.

Evelyn empezó en el programa con un peso inicial de 165,9 kilogramos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Jonathan - “El administrador de consorcios”

El participante residente de Villa Crespo tiene 29 años y aseguró que aprendió a convivir con la mirada del otro desde chico. “En el colegio ocupé el lugar del gordo divertido”, contó. Su intención de estar mejor es por una cuestión de salud y amor propio. Su peso inicial fue de 115 kilos.

Jonathan empezó el programa con un peso inicial de 115 kilos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

LA NACION