Caiga Quien Caiga: hace 26 años nacía el formato incómodo e irreverente que desafiaba a los políticos

Conducido por Mario Pergolini, Eduardo de la Puente y Juan Di Natale, reflejaba la actualidad con humor y desparpajo

Pablo Mascareño LA NACION

Fue Eduardo Eurnekian, por entonces propietario del canal América, quien le pidió a Mario Pergolini un formato conducido por él mismo para ocupar una de las noches de la programación. Ambos tenían buena relación debido a que Pergolini había logrado pisar fuerte en el canal gracias al éxito de El rayo, el ciclo con estética de video clip que producía Cuatro Cabezas, la compañía liderada por él y su socio Diego Guebel. Se dijo que a Andy Kusnetzoff se le habría ocurrido la idea de un noticiero sin concesiones, con mucha incorrección y humor sarcástico, en torno a la realidad política y la cobertura de eventos con la presencia de celebridades famosas, empresarios, modelos, mujeres de la alta burguesía, deportistas y representantes de la clase dirigente.

Andy Kusnetzoff era uno de los niños mimados de Cuatro Cabezas, al punto tal de tener la responsabilidad de llevar adelante los destinos de El rayo, conducido por Deborah de Corral. La buena llegada de Andy con Guebel lo convirtió en una persona escuchada, que podía aportar y mucho. ¿Fue Kusnetzoff el o uno de los creadores de Caiga Quien Caiga? El misterio y cierta cuota de mitología merodean la historia que es una de las comidillas recurrentes entre los ex integrantes del recordado ciclo. Lo cierto es que Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff siempre mantuvieron una relación algo tirante y, una vez concluido CQC, el vínculo se volvió de absoluta competencia. Con todo, el conductor de PH ya lo ha invitado a su programa en más de una oportunidad. El encuentro no se concreta porque Pergolini no desea compartir el set con otros invitados.

Otra de las encrucijadas que trascendieron en torno al historial del ciclo es la incomodidad de Pergolini con el formato. Justamente él, símbolo inequívoco de CQC, no habría aprobado de primera mano la idea madre del show televisivo. Finalmente, el 14 de abril de 1995, salió al aire la primera emisión del ciclo conducido por Mario Pergolini, Juan Di Natale y Eduardo de la Puente. Junto a ellos, Nacho Goano era el encargado de brindar la información deportiva. El primer staff de cronistas en la calle estaba integrado por Gonzalo Rodríguez, Daniel Malnatti y Daniel Tognetti. Indudablemente, se tenía entre manos una fórmula precisa que había tenido antecedentes más cándidos en los recordados Semanario insólito y La noticia rebelde.

Eduardo De la Puente, Mario Pergolini y Juan Di Natale, los hombres de negro de CQC

El tridente en el estudio era inteligente y mordaz en sus comentarios. Se ceñían a un guion creativamente impecable, pero también aportaban iniciativa propia. La personalidad de Pergolini, con todos los tips de una celebridad algo engreída, se topaban con la intelectualidad de Di Natale y la ironía sarcástica y barrial de la Puente. Método perfecto.

Sin desmerecer la gravitante tarea de los conductores, acaso hayan estado en la calle los verdaderos responsables del fenómeno CQC. Los cronistas del programa apelaban a su rol periodístico y en ese ejercicio podían toparse con un presidente de la Nación, un legislador, la vedette del momento y un futbolista goleador en Europa. Ante lo variopinto de los interlocutores, siempre buscaban sacarles el casete a esos entrevistados. Si las cámaras de televisión son un atractivo para los políticos en campaña que buscan llevar agua para su molino, lo cierto es que el micrófono de CQC no siempre era bien recibido. Era tal la sagacidad de sus noteros que muchos preferían esquivarlos.

Luego de algunos meses en el aire, Andy Kusnetzoff le entregó a CQC una de sus mejores entrevistas. En medio de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que se desarrolló en Bariloche en 1995, Kusnetzoff tuvo la oportunidad de entrevistar a Fidel Castro, que detuvo su marcha y le respondió algunas inquietudes al canoso cronista. “¿Cuándo es la próxima Revolución?”, le preguntó sin titubear.

Aquella primera etapa de CQC en el canal América concluyó el 21 de diciembre de 1999 con una emisión especial transmitida desde el teatro Gran Rex, sala en la que se realizaría un especial en 2001, a modo de ensayo y testeo de las posibilidades de una vuelta. Este programa se grabó previo a los disturbios acontecidos en el país en aquel fin de año de revuelta. Ante eso, Mario Pergolini improvisó unas palabras ante tal coyuntura política, económica y social. El especial salió por Canal 13, señal a la que el programa volvería poco tiempo después.

El ciclo podía reírse de todo y de todos sin ningún inconveniente. Con humor negro y sin ironías, CQC tenía una mirada no complaciente y con sus notas podía complicar el destino de una carrera política. Los hombres de negro, siempre de traje, marcaban la cancha hasta del más locuaz y fogueado con los medios. En ese sentido, Daniel Tognetti simulaba ser un cronista aprendiz que podía generar ternura o irritación en sus entrevistados del mundo político.

Marcelo, el enemigo

Con bastante de marketing y conveniencias mutuas, Mario Pergolini y Marcelo Tinelli decidieron establecer una suerte de rivalidad en torno a sus nombres, rango estelar y estilo de sus productos. Pergolini se paraba en la vereda más intelectual y menos popular, mientras que Tinelli era el hombre elegido por las multitudes que coronaban sus programas con un rating incalculable. A los contenidos más sofisticados de CQC se le oponía el tono campechano y el humor masivo que proponían VideoMatch o Ritmo de la Noche. Aquella pelea por los números y la popularidad siempre la ganó Tinelli. Cuando en 2005 el hombre de Bolívar llevó su factoría a eltrece, Mario Pergolini huyó despavorido e instaló su arsenal en Telefe. Coqueterías de señores ya grandes que jugaban a los egos como si fuesen vedettes. Tinelli, rápido de reflejos, más de una vez capitalizó la situación en sus programas.

Noteros

A partir de las variaciones en sus niveles de audiencia, el programa regresó a eltrece y luego se mudó a América, señal con menos exigencias de números. A medida que se sucedían las versiones, los noteros de exteriores también cambiaban. A los nombres fundacionales se sumaron Clemente Cancela, Diego Della Salla y Guillermo López, este último encargado de reemplazar a Andy Kusnetzoff. Más adelante se sumaría Diego Iglesias aportando estilo propio.

Alguna vez se insinuó el sino trágico que provocaba CQC con sus audaces cronistas, algo así como un maleficio que no les permitía descollar de manera independiente, escindidos de su casa matriz. Tal cosa no es cierta. El propio Andy es ejemplo de una carrera trascendente y con nombre propio. En 2019, Guillermo López fue invitado a PH, Podemos hablar, el ciclo de Kusnetzoff en Telefe, donde se refirieron a las envidias y competencia establecida entre los noteros del emblemático programa.

Si Andy y Mario nunca tuvieron buen vínculo, otros integrantes tampoco podían hacer alardes de armonía laboral. También en 2019 se produjo un pequeño escandalete cuando Daniel Malnatti entrevistó a Mario Pergolini y le dijo: “Vos sos millonario porque sos un crack, sos un genio, sos un tipo diferente... Andy no sé por qué”. Una frase desafortunada en torno a cuestiones muy personales y desconociendo el éxito de su excompañero.

Última era

La trascendencia de CQC atravesó las fronteras. El formato fue vendido o copiado en diferentes mercados internacionales. Además, algunas de sus secciones, como el Top Five de la Televisión Argentina, fue imitada y hasta convertida en programa con autonomía.

Más allá de la Argentina, el programa tuvo versiones en España, a partir del acuerdo con Globomedia, y en Italia es conocido como Le iene show. También se dio con talento local en Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal, Paraguay, Francia, Holanda, Israel y México.

A pesar de la notable injerencia del formato, cierta fatiga personal y los números del rating que no siempre acompañaban, llevaron a Mario Pergolini a plantar bandera en 2008. Eduardo de la Puente lo acompañó en aquella despedida triste para sus fanáticos.

En 2009, el ciclo, siempre con cierta atmósfera machista y patriarcal se deconstruyó y contó a Ernestina Pais como su conductora principal en reemplazo de Pergolini. Gonzalo Rodríguez también se sumó a la conducción suplantando a de la Puente. Y, en 2011, Guillermo López quedó en lugar de Rodríguez. En esa época, Martina Soto Pose se convirtió en la primera mujer cronista de exteriores del programa.

Ernestina Pais, la única conductora femenina que tuvo CQC en toda su historia Hugo Battistessa

En 2011 se bajó Ernestina Pais y el programa pasó a América. En 2013 regresó a eltrece de manera semanal y con la conducción de Roberto Pettinato, junto a Clemente Cancela y Diego Iglesias.

Ninguna de las últimas versiones tuvo la penetración, el desenfado, la audacia y la creatividad rupturista de aquella etapa fundacional con Pergolini, de la Puente y Di Natale. El 17 de septiembre de 2014, el ciclo salió del aire para, por ahora, nunca más volver.

Marcó una etapa dentro de la televisión local. Desenmascaró el teje y maneje de varios políticos más preocupados por seducir a la cámara que por su propia actividad, dejó al descubierto el discurso falseado de muchos dirigentes. Caiga Quien Caiga respondió a eso. El moscardón impiadoso y molesto de los hombres de negro no tuvo concesiones. Pasaron 26 años de su estreno y aún se lo recuerda. CQC fue incómodo. Y necesario.