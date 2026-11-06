Cambios en la TV abierta: Yanina Latorre puso en duda su pase a elnueve y qué pasará con Ángel De Brito y Beto Casella

La noticia de que el Grupo Octubre, dueño de elnueve, adquirió la totalidad de Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi revolucionó el mercado de pases de la TV. La productora creada por Mariano Chihade en 2005 es la responsable de éxitos como LAM, SQP, DDM y la reciente llegada de BTV a la pantalla de América.

En el marco de esta operación, Chihade asumirá como director ejecutivo integral de elnueve, competencia directa de la señal en la que están sus programas actualmente. Desde ese momento, se hicieron todo tipo de especulaciones sobre el futuro de los conductores y sus programas. Y es que una de las claves del posicionamiento de América en el tercer puesto, entre los canales más vistos, tiene mucho que ver con los números de LAM y SQP que, por lo general, son los de mayor rating del canal y que logran ganar la competencia directa con elnueve y muchas veces acercarse a eltrece. Además, El diario de Mariana (DDM) logra imponerse en su franja frente al ciclo Con Carmen y pudieron instalar BTV, ciclo de Beto Casella, en el difícil horario de las 22.

Mariano Chihade https://www.linkedin.com/in/mariano-chihade-83777924a/

Ángel de Brito está de vacaciones pero desde sus redes sociales adelantó que escuchará ofertas antes de tomar cualquier decisión. Lo que haga el conductor será clave porque LAM logra marcas muy interesantes de rating en América y se convirtió en el ciclo más visto del canal. Si bien admite no tener nada decidido, tiene contrato con Mandarina por varios años más.

El caso de Yanina Latorre es diferente, la conductora viene desde hace días advirtiendo que no tomará una decisión en el corto plazo y que priorizará su carrera. En su programa de radio de El Observador 107.9 fue por más: “Mi decisión no depende de Ángel. Estoy bastante más definida que la semana anterior, no lo charlé con nadie, solamente mi marido sabe”. Sobre el posible cambio de canal contó que tuvo un ofrecimiento concreto de Mariano Chihade que argumentó que Ángel y ella lograron levantar la pantalla de América, cuando desembarcaron en la emisora. “elnueve no tiene identidad, ese es el problema. No tengo ganas de vivir de levantar canales, que lo levanten otros, los que reman. Yo acá estoy instalada y hoy América está muy bien, es el mejor año”.

Yanina Latorre conduce en América SQP Soledad Aznarez

SQP debutó en la pantalla del canal que comandan Ana Laura Guevara y Pablo ‘Chato’ Prada en febrero de 2025 y con el correr del tiempo se ubicó tercero en la franja, por encima de Telenueve, uno de los éxitos de el nueve. El mes pasado cosechó un promedio de 2,8 puntos y fue el tercer programa de mayor rating de la emisora, después de LAM 3,5 e Intrusos que cosechó 3.

El caso de Beto Casella es diferente ya que tiene contrato firmado con América por todo 2027 y se quedará en esa pantalla. El nombre y formato de BTV son de Mandarina, así que habrá que ver en qué horario y con qué propuesta continuará en el aire el conductor. Cabe recordar que Casella abandonó Bendita después de 19 años al frente del ciclo, con diferencias enormes con los directivos del Grupo Octubre. En cuánto a DDM todo indica que es uno de los ciclos que desembarcaría en la pantalla de elnueve por la relación de Mariana Fabbiani con la productora.

Mariana Fabbiani Fabián Marelli

Esta semana se pudo ver a Chihade junto con varios de los gerentes de las diferentes áreas de Mandarina Contenidos visitando elnueve. En esa primera reunión pudieron conocerse con sus pares dentro del canal y empezaron a establecer lineamientos para lo que será el trabajo conjunto en 2027. Sobre su nuevo rol dentro del canal, Chihade le adelantó a LA NACION: “En lo personal, ni siquiera lo había soñado. Es algo excepcional. El desafío que tengo por delante es muy motivador”. Su desembarco está previsto para diciembre de este año. Mientras tanto, las autoridades de América tuvieron varias reuniones con panelistas de todos los programas con la esperanza de retenerlos, más allá de lo que decidan sus conductores.

En estos días se habla mucho de pases de figuras, de horarios y de canales pero no hay que perder de vista que en la pantalla chica una sola persona hace poco y nada. La televisión es un trabajo de equipo donde la producción tiene mucho que ver en el destino de un programa. En tiempos donde la mayoría de los ciclos tratan los mismo temas, la diferencia la marcan quienes saben entender lo que el público espera de ellos. La construcción de audiencia no se hace de un día para el otro, toma tiempo, y lleva mucho trabajo. Mandarina tiene por delante una oportunidad enorme que seguramente recalentará la competencia de 2027.