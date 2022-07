Canta Conmigo Ahora: ausencias sin aviso, reemplazos de último momento y gritos en el jurado antes del debut

Todavía no salió al aire y ya estallaron los conflictos. A días del estreno de Canta Conmigo Ahora, las internas en el jurado crecen y algunos ya fueron echados antes de empezar. Ausencias sin aviso, reemplazos de último momento y gritos por temas de camarín empañan el debut del nuevo formato de Marcelo Tinelli.

El nuevo talent show de eltrece ya comenzó sus grabaciones; grabaciones que estuvieron cargadas de adrenalina y polémica. “Son muchos jurados, por lo tanto habrá muchos reemplazos”, advirtieron desde LaFlia días antes del estreno. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que ya hubo una baja entre el centenar de artistas que ocupará el gran estrado por llegar tarde el primer día. “ El Polaco estaba llegando tarde y lo bajaron. Quedó afuera a horas de empezar, no llegó a grabar el primer programa ni nada ”, dijo el conductor Adrián Pallares esta mañana en Socios del espectáculo.

Enseguida, Mariana Brey explicó con lujo de detalles cómo fue la situación: “É l avisó que estaba llegando tarde después de que lo llamaron diez veces y tenía el teléfono apagado. Aparentemente estaba viniendo de una gira que había hecho por el interior. Cuando avisa que llegaba tarde le dijeron: ‘No, no vengas’. Por ahora, El Polaco afuera ”, confirmó la periodista.

Inmediatamente, el cantante fue reemplazado por Lula Rosenthal, quien fue partenaire de Miguel Ángel Rodríguez en el Cantando 2020; sin embargo, al día siguiente, también tuvo que ser reemplazada por temas de agenda. “Al otro día tampoco pudo ir y la tuvieron que reemplazar por Ivanna Rossi, una gran figura de la comedia musical”, contó el conductor Rodrigo Lussich.

Sin embargo, ese no fue el único conflicto que se vivió en los pasillos de LaFlia. Al parecer, el ego entre las figuras del jurado también salió a la luz. “ Hay una carpa para el jurado en la que no estarían los vips. Alrededor del camarín de Tinelli, estaría el Puma, Cristian Castro, mientras que a Gladys La Bomba Tucumana la mandaron a una carpa con el resto. Por lo que la cantante puso el grito en el cielo ”, reveló Pallares mientras sus panelistas advertían que tras el escándalo ya le asignaron uno nuevo.

Desde los estudios de Don Torcuato, el cronista del matutino confirmó cada uno de los dichos en el piso y habló con algunos de los protagonistas del nuevo reality. “ No te voy a decir que no, hay algunas cosas, pero es todo con diversión. Hay que convivir y poner la mejor onda. Para mí esto es como un Gran Hermano ”, dijo El Tirri que vino especialmente de Los Ángeles para ser parte de los 100 jurados.

“Ayer empezamos a cantar. Primero el Bahiano, después yo, después se sumó La Bomba, el Puma y Cristian. Era una Bresh”, agregó con intenciones de mostrar la buena onda que hay entre ellos. Y enseguida le hizo una especial invitación a la cantante tucumana: “Hoy la voy a invitar a que venga acá, al camarín 3, lo compartimos”, confesó.

Tras asegurar que Marcelo Tinelli no está al tanto de este tipo de situaciones, su primo advirtió: “Marcelo tiene tanto desborde en la cabeza que creo que ni siquiera está en estos detalles. Hay que estar acá. Él va y viene todo el día y a la noche todavía tenía pilas para seguir hablando en la mesa. Yo me duermo y eso que no hice nada”.

Cande y Coti: inseparables

Otros que dejaron su vida en España para sumarse a este nuevo ciclo fueron Cande Tinelli y Coti Sorokin. Ansiosos y felices por poder acompañar al conductor en esta nueva apuesta, la pareja confesó que la única condición que pusieron para estar fue “estar juntos”. “Los dos pusimos esa condición. Si ella no estaba, yo no estaba y creo que viceversa”, confesó el compositor.

“Estoy bien, ansiosa, nerviosa, contenta; un mix de emociones pero positivas. Muy feliz”, dijo la hija de Tinelli mientras su novio coincidía: “Estoy igual. Es un desafío, para mí es algo nuevo. Me pongo más nervioso acá que en un escenario”, reveló el músico.

Si bien Cande tiene una carrera musical y una gran exposición en las redes, siempre le escapó a la televisión. Sin embargo, esta vez parece haber cambiado de idea: “ Como eran 100 jurados dije que sí, porque no es lo mismo ser cinco que 100 pero obviamente que la tele para mí es un desafío, nunca laburé con mi viejo, así que es la primera vez. Pero vengo en plan diversión, de encuentro con la familia, y amigos, así que no tuve tanta duda ”, expresó.

Tras aclarar que su condición fue “estar al lado de Coti”, la chica de los tatuajes explicó los motivos: “ Es clave tener alguien al lado con quien opinar. Nosotros tenemos una complicidad que nos entendemos ”, indicó quien todavía no se aprendió la coreo del programa. “Nosotros acabamos de llegar, así que nos dijeron que teníamos más libertad y nos agarramos de eso”, justificó Sorokin.

Tras volver al piso, Mariana Brey contó que Cande y Coti fueron otros de los ausentes (aunque con permiso) en las grabaciones de ayer. “Ayer estuvieron ausentes los dos por un problema familiar de Coti, algo que pasó con sus hijos y se los reemplazo por otros artistas”, contó la panelista mientras su compañera Paula Varela la interrumpía para dar un dato de color: “La única que lleva su propia gente para maquillarse y peinarse es Cande, el resto lo hace con el equipo de ahí que es maravilloso”, remató la periodista.