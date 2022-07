Cien jurados y un conductor “discreto”: así es All Together Now, el formato británico con el que Marcelo Tinelli regresa este lunes a la TV

Luego de más de diez años apostando -con alguna que otra modificación- por el “Bailando por un sueño” y frente a los bajos números de rating del 2021, Marcelo Tinelli decidió cambiar el rumbo y proponer un nuevo formato. De esa manera, el popular conductor estará al frente de Canta conmigo ahora, la versión argentina de un reality de canto inglés, llamado All Together Now, emitido por la BBC de Londres .

A pocos días de su debut-previsto por eltrece para este lunes, a las 22.30-, repasamos en qué consiste el programa original y qué esperar de la edición argentina.

Los cien jurados

Como muchos concursos de canto, All Together Now tiene su primer paso con un músico anónimo que decide subirse a un escenario a interpretar una pieza de su elección. Al menos en la versión inglesa (y en consecuencia, se supone que lo mismo sucederá con la argentina), no hay exigencias con respecto a si los cantantes se deben presentar individualmente o en grupo, o si deben ser amateurs o profesionales. Cualquiera que tenga ganas de participar y apruebe la instancia inicial de preselección, tendrá la posibilidad de cantar en el escenario del show. De ese modo, cada concursante debe entonar una canción, bajo la rigurosa mirada de un jurado integrado, ni más ni menos, que por cien especialistas. Sin lugar a dudas, este fue el punto fuerte del reality: la generosa cantidad de personalidades vinculadas al mundo de la música que estarán atentas escuchando todas las performances en cada una de las galas.

Los cien especialistas podían ser famosos de primera línea, como también nombres no tan conocidos; la única condición, es que de una u otra manera todos debían dedicarse a la música; cada uno de ellos ocupará una silla a lo largo y alto de una estructura similar a la de una tribuna . A medida que la presentación de un participante avanza, el jurado que decida apoyar ese número presiona un botón y se para a cantar y a bailar al ritmo de la canción. De esa forma, cada jurado que se pone de pie suma un punto a favor del participante. Una vez que el número llega a su fin, se contaba el total de sillas levantadas. Eso arrojaba un valor final, que podía enviar al jugador al anhelado podio.

Para la versión que presentará Tinelli, ya están confirmados Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirzt, El Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri.

Los tres mejores

En la versión original de All Together Now, los participantes de mayor puntaje se ubican en un podio que cuenta con tres lugares. A medida que los números se van sucediendo, quienes obtienen los totales más altos se sientan en el podio a la espera de descubrir si los números posteriores logran superar esos puntajes, modificando así el tablero de posiciones. En caso de que un nuevo participante alcance un puntaje igual al que obtuvo un miembro del podio, los cien jurados deben votar por cuál de esos números era su favorito. Y en caso de registrarse un segundo empate, el capitán o capitana de los jurados da su veredicto para desempatar esa situación. Luego de ese proceso, al final de la noche queda un podio con los tres puntajes más altos, una fase que a su vez da pie a un nuevo duelo.

Quienes ocupan el segundo y tercer lugar deben enfrentarse en un duelo para, una vez más, resolver quién de ellos se queda como el favorito de los cien jurados; el que resulta ganador pasa de fase junto al primer lugar de la noche, que evita esa instancia de duelo. De esa forma, cada gala culmina con dos semifinalistas. En la versión inglesa, toda esta etapa es la llamada “The Heats”.

En la edición original del ciclo, los “Heats” pasan directamente a una final en la que se presentan los dos ganadores de todas las noches previas, y entonces vuelven a cantar ante los cien especialistas con el objetivo de alcanzar nuevamente el mayor puntaje. En la primera temporada del reality británico el ganador fue un cantante llamado Michael Rice, que se quedó con el premio mayor gracias a una interpretación muy aplaudida de “Proud Mary”.

El conductor y la capitana

Uno de los mayores atractivos en la edición inglesa de All Together Now eran sus dos estrellas principales. Al frente del ciclo se encontraba Rob Beckett, un reconocido comediante y conductor que ya había estado en otros realities y programas de comedia. A lo largo de los números musicales, sus intervenciones eran breves y su rol era el de describir el clima que se vivía en el estudio y cómo los jurados percibían cada uno de los musicales. Por otra parte, era el encargado de charlar con los especialistas, recorriendo la inmensa tribuna y ensayando divertidos movimientos cuando debía ir de un piso al otro, entre los muchos niveles que integraban el panel de jurados.

Junto a Beckett, la otra gran estrella era Geri Halliwell. La ex integrante de las Spice Girls, era la capitana del panel de especialistas. Si bien su voto no tenía mayor valor que el de sus compañeros y compañeras, ella como líder tenía la posibilidad de elegir un ganador ante un eventual caso en el que dos participantes recibieran la misma cantidad de puntos . Para los televidentes, Halliwell no era ninguna extraña en materia de realities musicales, teniendo en cuenta su paso por otros ciclos similares como Popstars, American Idol, The X Factor o Australia Got Talent.

Un programa, muchas versiones

All Together Now debutó en la BBC el 27 de enero 2018. En su primera temporada, el reality tuvo seis emisiones, y su buen rating dio pie al estreno de un segundo año, que llegó en 2019 (y que también contó con seis galas). A continuación, el canal decidió cancelar la propuesta y, más allá de un especial navideño en el que se presentaron distintas celebridades, All Together Now se despidió de las pantallas inglesas de forma definitiva. Pero mientras el formato cerraba sus puertas en su lugar de origen, en otros países la misma idea desembarcaba de manera muy exitosa .

El primer país que vio el potencial del ciclo fue Brasil. De ese modo, en julio de 2018 estrenó su propia versión, titulada Canta conmigo. La primera modificación que se realizó allí, fue la de aumentar levemente la cantidad de episodios, llevando la estructura de seis, a nueve emisiones . El éxito del reality, impulsó tres nuevas temporadas, que aumentaron un poco más el número de episodios por edición. La popularidad del show fue tan grande en Brasil, que incluso se lanzaron ciclos satelitales como Canta conmigo Teen y hasta un Canta conmigo All Stars.

En los meses posteriores al estreno inglés, hubo una gran cantidad de países que también adquirieron el formato para lanzar sus propias versiones de All Together Now. De esa manera, Australia, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, Ucrania y Turquía también contaron con sus propias ediciones del reality. En todos esos países se realizaron, hasta el momento, solo dos temporadas. Un país en el que el formato tuvo una popularidad notable fue en Italia: bajo el nombre de All Together Now, La musica è cambiata, esa versión del reality contó con cuatro temporadas, y una quinta que, se espera, será anunciada en breve .

En Latinoamérica, aparte de Brasil, solamente Colombia estrenó en el 2020 una única temporada del ciclo, que contó con la conducción de la modelo Paulina Vega.

Qué esperar de la edición argentina

Cuando el próximo 25 de julio Marcelo Tinelli desembarque con su Canta conmigo ahora, es un hecho que su versión presentará algunas particularidades y que el formato se encuentre teñido del característico estilo de su conductor. Desde el vamos, se espera que esta edición sea considerablemente más extensa que la original, teniendo en cuenta que va a prologarse a lo largo de diez semanas (se espera que las primeras seis sean los “Heats”, que luego darán lugar a las semifinales y finales).

A diferencia de esos momentos álgidos que tanto caracterizaron a los “Bailando por un sueño”, en donde los cruces y las discusiones tenían un notable protagonismo, en Canta conmigo ahora difícilmente haya espacio para ese tipo de intercambios. Como sucede con La Voz Argentina o con otros realities que apuestan por el formato como su principal anzuelo, aquí lo importante serán los participantes, y el modo en el que su conductor sepa abrir juego con cada una de las cien voces del jurado.

De esta manera, todo está listo para que Tinelli apueste por un nuevo formato que dio grandes resultados en otros países. Y que con esta fórmula recupere un rating que le resultó esquivo durante el 2021.