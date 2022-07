Marcelo Tinelli: los últimos preparativos para su vuelta a la TV y la increíble convivencia de solteros con su primo, El Tirri

La cuenta regresiva ya empezó. El próximo 25 de julio, a las 22.30, Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla de eltrece con Canta Conmigo Ahora, un nuevo formato internacional que reunirá a 100 jurados y tendrá una puesta impactante. A días del debut, el conductor anticipó algunos detalles y reveló cómo toda su familia lo estará acompañando en este nuevo desafío.

“Estoy muy feliz porque tuvimos el ensayo general y fue impresionante poder estar frente a esta mega escenografía, probar todas las luces. Yo no he tenido nunca en 32 años de carrera esta escenografía, que es de un show internacional. A esto hay que agregarle los 100 jurados, los participantes, los familiares”, dijo Marcelo Tinelli ante las cámaras de Socios del espectáculo.

Tras destacar el gran trabajo de producción que habrá detrás del nuevo ciclo, el conductor reveló algunos de los nombres que serán parte del jurado. “Quiero agradecerle a Canal 13 porque hizo un esfuerzo de producción terrible. Van a estar el Puma Rodríguez, Cristian Castro, Coti y Cande (que vienen de Madrid), El Polaco, Gladys, La bomba tucumana, Locho, el Bahiano, Manuel Wirtz... Es mucho lo que vamos a tener”, describió.

Quien también se suma al gran estrado es su primo, “El Tirri”, que vino especialmente desde Los Ángeles para acompañar a Tinelli en este nuevo proyecto. “Estoy muy contento por la gran oportunidad”, dijo el músico mientras el conductor destacaba su gran presencia en el programa. “El Tirri es percusionista, tocó en Los Fabulosos Cadillacs, es un tipo que tiene mucho que ver con el mundo de la música, sabe mucho. Así que estoy muy contento que haya venido y elegido nuestro programa. Además, está viviendo en casa, que eso es importante”, reveló.

“Eso es increíble. A la edad que tenemos estar viviendo juntos otra vez es increíble. No vivimos juntos desde que éramos chiquitos, yo tendría 2 o 3 años”, advirtió Luciano Giugno, alias “El Tirri”, quien se quedará todo el ciclo. “Estoy muy feliz y me emociona mucho que mi primo hermano (que es mi hermano de la vida, el que nunca tuve) esté conmigo, que haya dejado a sus papás, que sé que ama, a sus hermanos en Los Ángeles y me esté acompañando en este nuevo ciclo; para mí es muy hermoso”, reveló Tinelli.

Sin embargo, su primo no será el único que lo acompañará en este formato. “Gracias a Dios tengo el apoyo de todos mis hijos. Además, que venga mi hija (que está viviendo en Madrid) y Coti, que tiene dos millones de shows... Hoy se estaban tomando el avión y estaban nerviosos. Por otro lado, Mica está haciendo mi vestuario nuevo y Lolo va a entrar conmigo el primer programa, así que mañana vamos a mandar a hacer el saco”, contó emocionado quien también estará acompañado por Juana y Francisco en el debut.

Luego, Tinelli anticipó un detalle de cómo se sentará parte del jurado en ese inmenso estrado lleno de ventanitas. En un principio la idea era sentar al Puma Rodríguez y a Cristian Castro en el centro y Cande y Coti en cada extremo, pero hubo cambio de planes. “Al final los sentamos uno al lado del otro, porque sé que van a estar más cómodos así. Por lo tanto, el Puma y Cristian van uno en cada extremo”, confirmó el conductor.

“Es muy importante, con un país tan cambiante para cualquier emprendimiento, destacar que el canal se está jugando mucho a nivel producción. Con un dólar que te cambia de un día para el otro, que hayan invertido para poder traer un montón de artistas es increíble. Así como no se pueden importar un montón de cosas, porque en este país te cambian las reglas de juego permanentemente, te encontrás con un canal que te apoya mucho y eso para mí es muy importante”, remató.

El primero en llegar: Cristian Castro

Recién aterrizado en Ezeiza, Cristian Castro habló de la felicidad que le genera ser parte de Canta Conmigo Ahora. “Estoy contento. Estamos acá para estar con Marcelo Tinelli, estoy agradecido, emocionado, vamos a tener una temporada muy linda y en una tierra que adoro. Yo me siento local acá con ustedes. Somos muchos mexicanos que sentimos esa fraternidad con la Argentina”, dijo el cantante aún en el aeropuerto.

Respecto a los motivos por los cuales le dijo que sí a Tinelli, explicó: “Con Marcelo somos grandes amigos desde que comencé mi carrera. Gracias a él tuve tanto éxito, gracias a VideoMatch y todos sus programas, así que es un gran compañero. Por ahora vamos a hacer algunos programas, pero ojalá me quede hasta el final; esto me tiene emocionado”, concluyó.