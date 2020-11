Cantando 2020: Lizardo Ponce eliminó del certamen a Martín Baclini

Las parejas de Martín Baclini y Lizardo Ponce, al borde de la eliminación Crédito: Prensa LaFlia

Finalmente el cierre del Súper Duelo se dio entre las parejas compuestas por Martín Baclini y Jéssica Abouchain, contra Lizardo Ponce y Anto Cirillo. Por única vez en el marco del Cantando 2020, el jurado se convirtió en responsable de eliminar a una de las parejas, en vez de dejar esa decisión en manos del voto telefónico. Y con los nervios del caso, los concursantes se metieron de lleno en sus interpretaciones.

En la devolución, Moria Casán consideró que Baclini estuvo bien, pero destacó que molestia que él manifestó luego de perder contra Charlotte Caniggia en el duelo previo, le jugó en contra: "Hubo bronca y eso no te permitió soltar lo que tenías que soltar, se notaba una tensión". A su vez, opinó que el número de Lizardo le gustó más, y por ese motivo su voto fue para él. En su turno, Flavio Mendoza felicitó a todos, pero consideró que la pareja de Lizardo y Anto fue superior.

Oscar Mediavilla destacó a Anto y a Jéssica por sus talentos y agregó que en pocas galas, Martín procuró evolucionar, y por eso lo votó. Al borde del final, Karina "La Princesita" Tejeda le dijo a Baclini que "no entendía su enojo", y a Lizardo le comentó: "Se ve un crecimiento en vos, hoy desafinaste. Yo siento que Martín, los nervios a vos te jugaron una mala pasada, no salió bien. Y Lizardo no mejoraste mucho, pero estuviste mejor". De ese modo, su voto terminó por darle al influencer la victoria, dejando a Baclini eliminado del programa.

