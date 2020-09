Cantando 2020: Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal homenajearon al Chaqueño Palavecino Crédito: Prensa LaFlia

25 de septiembre de 2020 • 01:50

Este jueves, la primera pareja en salir al escenario de Cantando 2020 fue la compuesta por Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal. Con un look telúrico, los dos presentaron una versión de "La ley y la trampa", el éxito del Chaqueño Palavecino, que se encuentra recuperándose de coronavirus y a quien le dedicaron la canción.

Luego de escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Lula, vos estás en Unidos por la música, que se formó para ayudar a los técnicos que son los que nos ayudan a expresarse y la están pasando muy mal. Muchos artistas colaboraron donando objetos muy preciados para juntar dinero para ellos", comenzó reconociendo. Y continuó: "Ustedes siempre son brillantes, pero me costó entender la letra, a pesar de que la conozco. Lula tiene que articular más, sobre todo cuando es algo tan rítmico, tan picado. Yo tenía dificultades cuando empecÉ a actuar y me pasé meses hablando con un lápiz en la boca. De todos modos, siempre es un placer verlos".

Karina "La Princesita" (7), agregó: "No siento que me ha encantado ni disgustado. A Lula le quedaba un poquito bajo. A mí lo que no me gusta en el folclore es la voz oscura, pero no estuvo feo. Estuvo bien, muy bien".

"Para mí es un placer saludarlos. Cuando ustedes vienen a esta pista entregan cosas interesantes: la garra, el compromiso y las ganas. Si vos, Lula, articulás más, mucho mejor, pero sino, te quiero igual", sumó Oscar Mediavilla (8). Y agregó: "

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda de género libre, expresó: "Miguel siempre entra como un capocómico y me encanta lo atrevida que es Lula, pero cuando gritó acá cerca me molestó un poquito el oído, y tampoco entendí mucho la letra".

