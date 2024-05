Un tarotista aseguró quién será el próximo eliminado de Gran Hermano: “Se le viene la noche”

Escuchar

Durante el martes se vivió un momento impactante que cambió por completo el juego dentro de la casa de Gran Hermano. Resulta que el grupo de Los Bros complotó -con autorización de la producción- y sus compañeros lo vieron en directo desde el living de la casa. Esto los dejó en completa evidencia sobre cuáles son sus pasos a seguir. En este marco de pura tensión, irrumpió -a través de las redes- el poder del tarot, que dijo lo que pasaría en la Gala de eliminación de este domingo.

“Atención. Es increíble. Sí, chicos, es el fin de los Bros y este finde se va uno de ellos. Actualmente, las energías están enfocadas en Nicolás, pero en cualquier momento cambia todo”, reveló el usuario @alejobladimiir en su cuenta de X, que ya acertó en reiteradas ocasiones el futuro de los participantes de la casa. En esa misma línea, fue por más y se animó a decir cuál de los tres podría quedar fuera de la competencia. “Se le viene la noche a Nicolás y el lunes puede que lo tengamos en el debate”, sentenció, generando furor entre sus seguidores.

Nicolás sería el próximo eliminado, según al tarot (Captura X/ @alejobladimiir)

Quiénes son los nominados en Gran Hermano

Tras la situación fallida que comenzó con un intento de complot, la placa quedó conformada por Manzana, tal y como se lo propusieron los Bros en su reunión no tan secreta en el SUM. Sin embargo, el plan no salió según lo pensado, porque no solo Martín Ku quedó en placa sino también Nicolás, dejando así al cantante uruguayo en una encrucijada absoluta, ya que solo podrá salvar a uno de ellos de cara a la gala de eliminación que se realizará el próximo domingo 5 de mayo.

Además, Darío los acompañará en la placa, ya que Nicolás lo nominó tras ser beneficiado con el teléfono rojo. Finalmente, Florencia y Mauro también quedaron en la cuerda floja, con posibilidades de abandonar la casa más famosa del país.

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano