El nuevo jurado del certamen, ácido y picante con sus compañeros.

1 de septiembre de 2020

Poco le costó a Oscar Mediavilla apropiarse de la silla vacante dejada por Pepito Cibrián. Menos de una semana en el concurso, y la producción del Cantando 2020 decidió oficializarlo como titular. Y es que el estilo frontal e irónico del productor musical calza a la perfección con el estilo del programa, y lo que se busca de él.

De entrada nomás, el personaje que compone Oscar eligió aliarse con Moria Casán, ignorar a Nacha Guevara y buscar el antagonismo en Karina La Princesita. El juego está muy claro entre ambos, al punto que a los dos se los nota divertidos. Incluso, la cantante lo busca como válvula de escape en situaciones menos gratas con algunos de los concursantes del show.

En el programa del viernes, Mediavilla de arranque nomás ironizó sobre el mal momento que Karina protagonizó el viernes, cuando se fue llorando del estudio: "Voy a ser breve porque yo también estuve angustiado, lloré todo el fin de semana". Ella le contestó con un gesto irónico y la cosa pasó.

Sin embargo, minutos después y durante la siguiente devolución, Mediavilla le dijo a la partenaire de Dan Breitman: "Cantás muy bien, aunque todas las mujeres son un poquito 'afectadas' -que entonan de manera poco natural, con afectación-. Es normal, estoy acostumbrado". La cara de La Princesita lo decía todo, el comentario no le había gustado nada y así se lo hizo saber Ángel de Brito. Oscar respondió en su misma línea de pensamiento: "A mí lo que opine el resto del jurado realmente no me interesa. Yo opino por mí, cada uno tiene la independencia de hacer lo que quiera. Por ejemplo, yo a Moria la respeto. y a las demás también".

"Qué chupamedias de Moria, le debe tener miedo", tomó la palabra la cantante tropical. Y aunque el aludido trató de salir con un chiste, en las redes ya estaban criticando sus dichos aun reconociendo que no tenían idea de qué hablaba. Hasta su propia mujer, Patricia Sosa, se metió en el debate con un tuit alineándose con sus compañeras: "Afección de las mujeres???????? Aclarando YA!!!". Al mostrarse el mensaje en pantalla gigante, Oscar retrocedió cinco casilleros: "Ni loco lo dije por Patricia. Es normal que las mujeres canten afectadas, con excepción de mi querida mujer: Patricia Sosa" y se quedó en el molde.