Cantando 2020: Patricio Arellano, el compañero de Laura Novoa, renunció en vivo

Luego de una gala de lunes en la que Patricio Arellano y Laura Novoa confesaron que entre ellos había importantes fricciones, el cantante sorprendió al revelar que, luego de pensarlo mucho, prefería renunciar al certamen.

Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron al cantante qué le sucedía, y Arellano dio una extensa respuesta": Con Laura no tuvimos mucho tiempo de hablar, nos enfocamos hoy en el duelo para que no se pierda la energía. Me siento un poco incómodo, y ayer me encerré en el baño porque no quería hablar. No tenía claro qué tenía para decir, y como soy impulsivo a veces es mejor tomarse un segundo".

Dicho eso, el cantante procedió a formalizar su renuncia, y comentó: "Yo tengo la camiseta puesta del Cantando y de este equipo desde el primer día. Me di cuenta de que Moria tenía razón cuando me dijo ayer que no me veía bien, y me vi en la repetición y no me gusté. Yo no soy así, yo soy muy alegre, optimista, y me di cuenta que no la estoy pasando bien, en algún momento dejé de disfrutar el certamen. Seguramente acumulé algunas cosas, y cuando se pierde el disfrute ya no tiene mucho sentido. Entonces me pregunté, ¿por qué sigo acá? Y es por el trabajo. Pero me acordé que en mi carrera tuve momentos de altas, y de muy bajas, y que Dios siempre me trajo otras cosas. Hoy es el momento de dar un paso al costado y dejar el certamen. Es fea la palabra renunciar, y yo aún sigo apoyando a Laura para que siga. Quiero que la salven, sé que están pensando en otra persona, y yo tengo la sensación de misión cumplida".

Por su parte, Novoa se mostró muy medida y dio su visión de los hechos: "Yo lo lamento un montón, tratamos de hablar un poco, y la verdad es que si se siente incómodo lo entiendo. Creo que tiene que ver con todo, y está bien, es su decisión y veremos con nuestra coach y la producción si podemos seguir o si esto implica que nosotros también nos vayamos. Es una situación rara, me da mucha tristeza todo esto, no soy cantante, pero la verdad es que creo que hice progreso, y la estaba pasando re bien hasta ayer. Yo no estoy renunciando, esto es muy nuevo, y lo tendremos que ver. A ustedes esto les pasó un montón de veces, yo soy nuevita".

Al final de la velada, las parejas de Laura Novoa, Agustín "Chachete" Sierra y Paula Trápani se sometieron a duelo. El jurado eligió salvar al actor, y de ese modo fueron ellas las que se enfrentaron al voto telefónico. Finalmente, Lauria anunció que la pareja salvada por el público era la de Laura Novoa. Por ese motivo, ahora la producción se encuentra ante el desafío de buscar para ella un nuevo compañero, o compañera.

