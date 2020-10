Laura Novoa y Pato Arellano atraviesan un mal momento, y eso se notó en la presentación Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 01:00

Laura Novoa llegó a la pista del Cantando 2020, y se animó a recordar uno de los grandes hits de su carrera en televisión. Acompañada de Patricio Arellano, la pareja entonó la canción de la ficción Poliladrón. "Verme ahí hace 25 años me da un poco de impresión", comentó Laura, que se tomó unos minutos para recordar esa serie: "Fue un cambio muy grande en mi vida, volví de Francia, me quedé acá, conocí al padre de mis hijos. Fue una maravilla lo que hizo Adrián. Yo le decía que prefería hacer de ladrona, y él de policía, pero me dijo que no".

Todo marchaba con normalidad hasta que Ángel de Brito y Laurita Fernández le preguntaron al dúo si eran ciertos los rumores de tensión, y Laura entre sonrisas expresó: "Vamos a hacer catarsis".

Pero Moria Casán se adelantó, y dijo: "Me parece que lo que tiene Pato es bronca acumulada, tiene cosas para decir y no puede. Eso es lo que siento, como una ira". Ante esas palabras, Arellano respondió: "Sí, puede ser. Lo que ha pasado es que entré a este certamen con mucha expectativa, y es un poco frustrante sentir que no estamos avanzando, que no la estoy ayudando a Laura a crecer por las devoluciones que le dan, eso es frustrante". Por su parte, Novoa intentó bajar el clima de discordia sin entrar en ningún tipo de detalle, aunque era evidente que puertas adentro el dúo atraviesa un fuerte conflicto.

En la devolución, Nacha Guevara aseguró que la energía que manejaban "era de El regreso de los muertos vivos", y destacó: "Es una energía tan abajo. Laura vos empezaste muy raro, y Patricio cuando el otro empieza mal y te da una nota que no es la que tiene que ser es muy difícil que arranques. Igual lo salvás siempre porque tenés oficio, pero la verdad es que no pasó nada" (5).

Karina "La Princesita" Tejeda consideró que algo la puso incómoda: "Me parece que la única forma de volver a conectar, que no es lo que está sucediendo, es decirse las cosas. Algo sucede y se nota, pero Laura destaco que tu postura es distinta, se te ve más relajada, en eso hay un avance. Pero no se miraban, fue feo verlos" (4).

En su turno, Oscar Mediavilla les dijo que el número fue "una mezcla" (voto secreto), mientras que Moria concluyó: "Faltó pasión, pero me gustaron algunas partes. Estuvo mitad y mitad. Supongo que solucionarán el problema, y Pato tenés que sacar todo en algún momento, y a veces hay que faltar el respeto. De cualquier manera, no estuvo tan mal" (5).

Conforme a los criterios de Más información