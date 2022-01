Christian Sancho y el primer encuentro con su padre biológico: “No sentí el abrazo de un papá”

Este miércoles, Moria Casán recibió en su programa, Moria es Moria, a Christian Sancho. El modelo y actor se prestó al juego de la entrevista y repasó algunos de los momentos más importantes de su vida: el accidente que sufrió en su infancia, el primer encuentro con su padre biológico y su decisión de contar en los medios que no descarta vivir un romance con otro hombre.

Casán contaba con data de primera mano para llevar adelante la charla. Es que Sancho había visitado el ciclo Incorrectas en 2019 y allí le había dado un pantallazo de cómo habían sido sus primeros años de vida. Por eso, con la intención de ahondar en uno de los temas que ya habían conversado en su momento, la exvedette quiso saber por qué considera que el deporte le salvó la vida.

“A los 3 años tuve el accidente, que dejó sus secuelas. No quedé en silla de ruedas, pero no podía hiperventilar, tenía que tener muchos cuidados, tomar medicación, hacer terapia psicológica. Todas cuestiones que me volvieron un niño maduro que no podía hacer deportes; pero apenas empecé a jugar al rugby me encantó y se convirtió en mi terapia, en mi liberación. Ese primer entrenador me enseñó a correr, a saltar, a los 10 u 11 años”, explicó el actor. Debido a ese accidente, estuvo en coma por largo tiempo, sufrió convulsiones y corrió riesgo de muerte.

En varias entrevistas, Sancho agradeció el acompañamiento, el amor y la contención que le brindaron en ese momento su madre, su hermano y la pareja de su mamá, Juan Sancho, a quien considera su padre. A mediados de año, en diálogo con Denise Dumas en Hay que ver, Sancho reveló: “Conocí a mi padre biológico hace tres años en Miami, donde vive desde hace tiempo”. Este miércoles, se explayó sobre ese primer encuentro.

“¿Es algo que anhelabas?”, quiso saber Casán. Y el actor, sin dudarlo, respondió: “Se dio. Casualmente, yo iba a Miami; él vive allá. El encuentro se dio a través de gente conocida; hoy por hoy, con las redes sociales todo es más fácil. En el avión, yo pensaba cómo iba a ser ese encuentro, porque emocionalmente es parecido a volver a nacer. También, es enfrentarte a una foto o una radiografía de lo que puede ser tu vida más adelante... Y tenés que pensar qué querés corregir y qué querés ser. El ADN está. Y cuando lo vi, había muchas similitudes, más allá del parecido físico. Fue como enfrentarme a un espejo, pero también entendí que somos muy distintos en lo emocional”.

“Yo le tengo mucho respeto y le agradezco que me haya dado la vida. Si tengo que ser honesto, fue un abrazo con una persona que no conozco. No sentí el abrazo de un padre, no sentí el abrazo de alguien entrañable en mi vida. Porque todo eso es mi papá Juan”, señaló. Y agregó: “Es una historia que data de muchos años. Le agradecí mucho el haberme dado la posibilidad de tener un verdadero padre, que es Juan Sancho. Por eso, intento hacer tanto honor a su apellido”.

“Me enteré a los 7 años que Juan no era mi viejo. Y para mí fue otro cimbronazo a nivel madurez, enorme. Me lo contó mi mamá, porque en aquel momento había una ley que decía que a los 7 años él podía venir a buscarme y me podía llevar”, indicó el actor. “Mi padre biológico cometió la torpeza de abandonarme de muy chico. Está bien... Habrá tenido sus motivos, sus miedos y sus cuestiones. Mi madre fue una mujer muy valiente, y a los 17 años tomó la decisión de tenerme. Y cuando yo tenía 2 años, Juan me adoptó; un acto de valentía muy grande, porque fue juzgado por su familia, por sus amigos, por su entorno. Le agradezco que me haya enseñado lo que es ser un hombre con todas las letras”, rememoró.

Y para cerrar el tema, afirmó: “Por eso tuve la valentía de enfrentar a mi padre biológico y de poder decirle la verdad. Por ahí fue muy doloroso para él, pero yo le agradecí que me haya dejado en las manos en las que me dejó”.

A propósito de su incorporación a Sex, el espectáculo de José María Muscari, Moria quiso saber si en el escenario seducía tanto a hombres como a mujeres. Luego de que Sancho respondiera que a los dos, la conductora quiso saber si alguna vez había sentido una atracción “platónica” por alguien de su mismo género. “Sí, claro. Admiro la belleza del hombre, y también la de la mujer. Uno seduce constantemente”. Y específicamente, sobre aquella entrevista en la que afirmó que no descartaba la posibilidad de vivir un romance con un hombre, explicó: “Se dio. Yo soy sincero, no soy político”.