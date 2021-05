Christian Sancho: “Conocí a mi padre biológico hace tres años”

“Conocí a mi padre biológico hace tres años en Miami, donde vive desde hace tiempo”, contó Christian Sancho en Hay que ver, el programa de elnueve. Además aseguró que su apellido es el de su papá Juan, marido de su mamá Susana y quien lo crió. “Es a quien respeto y para mí es mi papá”, dijo emocionado.

El actor relató que le revelaron la verdad cuando tenía 7 años. “Mi mamá me contó la historia, fue mamá soltera. La verdad nunca supe mucho de mi padre biológico. De chico tenía necesidad de conocerlo pero después no, sobre todo por respeto a mis padres, a que lo tomen a mal. Hace unos años alguien se acercó, me dijo que conocía a mi papá y que quería verme y dije que sí. Yo no sabía ni el apellido”.

Sancho contó que fue de vacaciones a Disney y Miami con su familia y que aprovechó la oportunidad para encontrarse con su padre. “Nos vimos gracias a un intermediario y estuvo bien conocer mi origen. Tenía muchas preguntas, hablamos. No tuvo la valentía de hacerse cargo de un hijo en ese momento y mi mamá siguió con el embarazo, sola. Hoy seguimos en contacto, y el tiempo irá acomodando las cosas. Sí vi un parecido”, aseguró conmovido.

Además, claro, habló de sus abdominales marcados. “Me ayudaron a potenciar y a financiar mi carrera”, ríe. Dijo que de chico era gordito: “hiperventilaba, no podía hacer deportes y tenía problemas de salud. Sufrí bullying por ser gordito y salí adelante gracias a mi familia, mis amigos y algunos profesionales. Siempre prioricé la salud y nunca la estética. No tengo registro de mirarme al espejo hasta ser modelo. Con el tiempo me crucé con esas personas que me discriminaban y me pidieron disculpas por haber sido tan crueles, y me pidieron fotos para sus hijos o para su mujer”.

