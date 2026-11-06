Cómo se prepara la TV de aire para reflejar la visita del Papa León XIV a la Argentina

La llegada del Papa León XIV a la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre modificará la programación de varios canales, que cubrirán todos los detalles de la visita del Sumo Pontífice a nuestro país.

Luego de 39 años, un representante máximo de la Iglesia Católica visitará la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba con diferentes actividades. Su llegada está prevista para el domingo 8 a las 16.30 y comenzará con un homenaje al general José de San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida con el encuentro con el presidente Javier Milei y visitará el Palacio Libertad.

El Palacio Libertad será uno de los lugares que visitará el Papa León XIV Alejandro Guyot - LA NACION

El lunes será el día más intenso en materia de actividades: comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Allí, Abel Pintos participará junto al coro de la institución de un momento musical. A las 11.30, León XIV encabezará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles y por la tarde, se reunirá con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina.

El martes, el Papa partirá hacia Córdoba para dar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde tendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Tras su regreso a Buenos Aires, León XIV participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles. Allí cantarán Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez.

Maggie Cullen se presentará en la vigilia que se llevará adelante en el Monumento a los Españoles Soledad Aznarez

El miércoles 11, comenzará con un recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en donde Luciano Pereyra será el principal artista invitado.

Todos los canales de aire preparan coberturas especiales, pero la señal que tendrá la transmisión más extensa será ElTrece. El domingo, pondrá en marcha una transmisión especial en dúplex con TN, integrando los equipos periodísticos de ambas señales para ofrecer una cobertura en vivo con móviles, testimonios, entrevistas y las principales repercusiones de este acontecimiento de relevancia nacional e internacional. La programación especial comenzará a las 14, contará con la participación de Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero, Guillermo Lobo, Alan Ferraro, Giuliana Salguero, Ignacio Otero, Valeria Sampedro, Eleonora Cole, Franco Mercuriali, Julio Bazán, Julieta Vismara, Ana Ortiz, Silvia Martínez y Guido Martínez, junto a los equipos periodísticos y técnicos del canal.

La mañana con Moria no estará al aire ni lunes, ni martes, ni miércoles de se la semana próxima Hernan Zenteno - La Nacion

Durante los cuatro días, eltrece seguirá al hombre que continúa el legado de Francisco: la previa y la llegada del Sumo Pontífice, su recepción por parte de las autoridades, los desplazamientos por la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, los oficios religiosos y su partida. Por eso, La mañana con Moria y Puro Show no saldrán al aire ni lunes, ni martes, ni miércoles.

Telefe también prepara una cobertura especial que comenzará el domingo a las 16:30 con un Flash de Noticias enfocado en la llegada del Papa, encabezado por Rodolfo Barili y todo el equipo del noticiero. Luego, el canal acompañará al Sumo Pontífice en toda su agenda con una cobertura permanente en su programación, sobre todo en los ciclos en vivo como A la Barbarossa y Cortá por Lozano y en sus cuatro ediciones de noticias. Además, Telefe Noticias viajará a Uruguay para hacer la cobertura de la visita del Papa en ese país.

A la Barbarossa también formará parte de la cobertura de la visita del Papa Fabian Marelli

En cuanto a ElNueve, el domingo emitirá desde las 16 Tl9 Edición especial – Visita Papal hasta después de la cadena nacional, con lo cual no se emitirá Implacables, con Susana Roccasalvo. El lunes y martes desde las 6 de la mañana hasta las 14 habrá una transmisión especial a cargo del noticiero con todo su equipo periodístico. Por ende, no se emitirá ¡Qué Mañana!, con Julián Weich. Desde las 14 el canal retomará su programación habitual.

En el caso de América TV, no tendrá cambios en su programación ya que todos los programas que se emitan en vivo durante estos días seguirán la visita de León XIV.

Canal Siete, por su parte, trasmitirá toda la actividad del Papa a través de sus cuatro ediciones de noticias. El noticiero va a tener ediciones especiales el sábado desde las 9 hasta las 14 y el domingo en dos envíos, desde las 10 hasta las 14 y desde las 16 a las 20. Asimismo, el sábado a las 21.00 se va a ver el documental Juan Pablo II, peregrino de la paz en la Argentina. Además habrá dos cadenas nacionales: el domingo desde las 19 en el encuentro que mantendrá con Javier Milei en el Palacio Libertad, en el que se espera un discurso del Presidente y de León XIV. La otra será el lunes desde las 11:30, cuando el Sumo Pontífice celebre una misa frente al Monumento de los Españoles.