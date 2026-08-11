Cuánto midió la gala de eliminación de Gran Hermano

Gran Hermano entró en la recta final y, a pesar de esto, en la casa sigue pasando de todo. A la eliminación de Campanita, con piquete incluído, se sumó la sorpresiva salida de Juanicar por problemas de salud de su madre. Esto provocó una grieta dentro del debate del programa que llevó a un caliente cruce entre los panelistas, a favor y en contra del joven. Así las cosas, solo un varón queda dentro del reality y todo indica que ésta será una final repleta de mujeres.

La competencia de la noche arrancó con las semifinales de Es mi sueño con un piso de 5,7 puntos. El ciclo que conduce Guido Kaczka entró en su semana final en donde solo quedarán ocho participantes para competir por el premio mayor en “El Palco del Ópera”. Desde marzo más de doscientos artistas amateurs pasaron bajo la mirada del atento jurado para lograr llegar a esta instancia decisiva. En el camino de buscar a la nueva estrella, que brille en todo el país, y que con su talento e historia conmueva a todos los argentinos, los concursantes fueron evaluados por Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón. Del otro lado, Telefe Noticias llegó a 11,7, con el mano a mano de Rodolfo Barili con Facundo Moyano, tras el confuso episodio que vivió con su pareja en la madrugada del martes pasado.

A las 21.45 llegó Pasapalabra liderando la franja con un piso de 10,9 puntos. Esta noche se enfrentaron Yami Safdie, Agustin Bernasconi, Fran Rizzaro versus Josefina Scaglione, JAF y Guillermo Novellis. En el ciclo de Eltrece se lució Margarita Ponce, la niña que interpretó “La noche sin tí” de Los Huayras y será una de los ochos participantes que el próximo martes dispute la final en el Teatro Ópera. El talent show llegó a una marca máxima de 9,2 puntos, mientras que LAM se mantuvo tercero en la franja con 4.2 y lo siguió Bendita con 3,1.

Pasadas las 22.35 comenzó una nueva gala de eliminación de Gran Hermano con un piso de 12,1 puntos que le dejó Pasapalabra. Quedaron originalmente a un paso de irse Charlotte Caniggia (fulminada por Yisela “Yipio” Pintos), Alejandra Majluf, Solange “Sol” Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen y Jennifer “Pincoya” Torres. El joven abandonó el juego a mitad de semana por pedido de su familia y, por su parte, Selva Pérez subió a Yanina Zilli a la placa de nominados. Santiago del Moro anunció que Majluf fue la primera salvada con el 0.2 % de los votos, seguida de Zilli con el 0.5%. Luego llegó el turno de Charlotte con el 1.9% y Pincoya con el 4.5%. Hanssen y Sol estuvieron en la cuerda floja y, finalmente, el joven quedó fuera de juego con el 58% de los votos, en la noche en que el reality de Telefe tocó una marca máxima de 13 puntos.

En cuanto al resto de los canales, Mario Pergolini se mantuvo segundo en la franja con un pico de 6,9 puntos durante el monólogo inicial, en el que el conductor se refirió a una insólita anécdota del robo de un hotel por una confusión. En Otro día perdido recibieron como invitado central a Damián Betular que contó su experiencia de protagonizar el musical Hairspray, en el personaje de Edna que alguna vez representó Enrique Pinti. Por su parte, BTV con el resumen del día quedó tercero con un pico de 2,8 puntos y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago llegó a los 1.5 . Más tarde, Pasó en América con 2,2 y TL9 Denuncia con 1,1, quedaron tercero y cuarto respectivamente.