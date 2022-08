Después de una semana de ausencia, Georgina Barbarossa volvió a su programa: “No me puedo morir ahora”

Después de una semana, Georgina Barbarossa finalmente volvió a su programa . Con la canción de “Resistiré” de fondo, la conductora hizo su entrada triunfal al matutino mientras sus compañeros la recibían entre aplausos. “Ay chicos, los quiero”, dijo mientras saludaba a uno por uno. Y enseguida, les agradeció por haberla remado tanto durante su ausencia.

Mientras todo el equipo hacía chistes sobre todo lo que hicieron para hundir el programa, Barbarossa contó con lujo de detalles lo que la alejó de la pantalla durante seis días. “Todo empezó el jueves con un dolor de cabeza tremendo. Vine el viernes, le puse onda pero sentía que me moría. Fui a una guardia y me hicieron urgente una resonancia. Yo no podía hablar del dolor. Mis hijos me miraban con unos ojitos y yo decía: ‘No me puedo morir ahora’”, confesó asustada.

“En la resonancia salió que no tenía nada en el cerebro, pero eso ya lo sabemos”, bromeó fiel a su estilo mientras continuaba con su relato: “Después de eso, empecé con unos mareos que me tambaleaba de un lado para el otro, no podía caminar e iba reptando al baño. Se quedaron los chicos y la señora que trabaja en casa conmigo”, agregó Barbarossa, quien intentó el lunes hacer el programa pero le fue imposible.

Después de tantos días de dolor y sufrimiento, la actriz finalmente descubrió su verdadero diagnóstico. “Fui a ver al doctor Previgliano (neurólogo), me miró y me dijo: ‘otolitos’. Entonces me derivo a su hermano que es kinesiólogo y me empezaron a mover como una vaca muerta; me revolearon de un lado para el otro”, relató sobre las maniobras que recibió para curarse. Y enseguida contó cómo sigue su recuperación. “Ahora sigo con ejercicios como saltar arriba de una pelota, leer un libro y levantar un brazo, mirar fijo unas luces que van de arriba hacia abajo”, enumeró mientras indicaba que este síndrome vertiginoso no se cura con medicamentos sino con trabajo físico.

Tras asegurar que solo veía el comienzo del programa y después apagaba porque “lloraba que quería volver”, Georgina le agradeció especialmente a Verónica Lozano, quién la reemplazó durante su ausencia en la conducción. “Les agradezco infinitamente, en especial a Vero Lozano porque hay que levantarse temprano, atravesarse toda la ciudad y aguantarlos a ustedes”, bromeó nuevamente.

“En un momento, pensás que te morís y yo decía: ‘¿ahora me voy a morir?’ No estaba en mis planes. La carita de los chicos (en referencia a sus hijos) me angustiaba, parecía que tenían 5 años. Gracias a mis nueras, mi sobrina, mi hermano de Córdoba, mi hermana de Sevilla, que querían venir (...) ‘No me puedo morir ahora’, pensaba”, agregó.

Y luego hizo una confesión que asombró a todo su staff: “Estuve organizando con Ale Benevento (su agente de prensa) el velorio porque mis hijos no iban a querer un velorio multitudinario en el Cervantes, ponele. Yo siempre pensé en la muerte porque es algo inevitable pero siempre quise morirme de golpe; le tengo miedo al sufrimiento, pero pensé en ellos porque sentía que me faltaba tiempo”.

“A mí me pasa lo mismo”, dijo Lío Pecoraro que atravesó por un diagnóstico de leucemia hace meses. “Yo no le tengo miedo a la muerte y yo pasé una muy dura. La tuve acá y le dije: ‘Chau, patada en el culo’. Pero te deja un aprendizaje porque empezás a modificar acciones. Lo que antes te parecía normal ahora valorás un montón de cosas. Yo no tengo miedo, pero no quiero sufrir, no quiero atravesar un proceso de agonía (…) Por eso, es muy importante hacerse controles porque en mi caso, una mínima advertencia, me llevó a hacerme estudios que determinaron mi diagnóstico”, reveló.