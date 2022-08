Georgina Barbarossa puso fin a las especulaciones y habló sobre su estado de salud: “Pensé que tenía un ACV”

“¿Vuelve o no vuelve?” fue el título del enigmático que Lío Pecoraro arrojó este viernes casi sobre el final de A la Barbarossa. Luego de varias pistas y preguntas del panel, el periodista de espectáculos por fin develó el misterio: “ Estamos hablando de una mujer que nos va a decir en vivo si vuelve o no vuelve, estamos hablando de la señora Georgina Barbarossa ”, lanzó mientras la conductora saludaba a todos del otro lado de la línea.

Luego de una semana de ausencia y de un sinfín de especulaciones sobre su estado de salud, Barbarossa rompió el silencio: “Hola chicos, gracias a todos por hacerme el aguante”, dijo desmintiendo que haya algún tipo de conflicto con su equipo. Y enseguida hizo una comparación con el accidente que sufrió Verónica Lozano en la nieve: “Después de lo que te pasó a vos, estoy divina. Somos dos viejas chotas, pero lo tuyo tiene más nivel”, bromeó con quien se encuentra reemplazándola en el matutino de Telefe.

Minutos después, la conductora se puso seria para explicar qué fue lo que realmente le sucedió: “ Me empecé a descomponer. El lunes fui y le puse toda la onda pero tenía un dolor de cabeza que me moría, me empezó el jueves y seguía cada vez más. Pensé que tenía un ACV ”, confesó asustada.

Tras revelar que le hicieron una resonancia para descartar cualquier posibilidad, la actriz enumeró todos los síntomas propios de este cuadro que definió como síndrome vertiginoso agudo benigno. “ Tenía mareos, náuseas, me agarraba de las paredes. En un momento estuve arrodillada, gateando porque no podía estar parada ”, indicó para graficar su malestar.

Mientras aseguró que no hay ningún estudio que pueda prevenir este cuadro, Georgina contó cómo es el proceso de recuperación. “El médico es un capo... Me lo recomendó Muriel Santa Ana que le pasó también, y su hermano es kinesiólogo, así que me está haciendo un montón de movimientos para que los otolitos, que son unas piedritas que están en el oído, se vuelven a acomodar en su lugar. Al moverse, eso hace que uno pierda la estabilidad. Bueno, equilibrio nunca tuve”, bromeó fiel a su estilo.

“ Fui recién y ahora tengo que volver a las tres de la tarde. Pero bueno, estoy bien. No tengo hambre; lo único bueno es que adelgace, chicos. Trato de ver la parte positiva, el vaso medio lleno. Pero no había posición en la que pueda estar que no me maree. Por suerte cedió el dolor . Mis hijos se asustaron mucho porque yo no soy de quejarme ni de faltar al trabajo”, reveló quien está haciendo lo posible para reintegrarse el día lunes al programa.

¿Tensiones en el equipo?

Desde que el lunes apareció Nancy Pazos en el lugar de Barbarossa, los rumores empezaron a correr. No solo se especuló sobre los motivos de su malestar, sino que además se habló de un enfrentamiento entre la analista política y Lío Pecoraro, otro de los panelistas, por el sillón principal del envío.

A la Barbarossa instagram.com/geobarbarossa

Según señalaron este jueves en Intrusos, cuando el lunes Barbarossa no se sintió bien como para salir al aire, la primera reacción de la producción fue preguntarle a Pazos si estaba en condiciones de tomar su lugar. “Nancy obvio que estuvo lista. La rompió, estuvo muy bien”, apuntó la panelista Maite Peñoñori. Así, tanto el lunes como el martes, la analista política fue la encargada de llevar adelante el programa. El miércoles, en cambio, la producción decidió llamar a Verónica Lozano.

Layus se acercó hasta el canal para contar con la palabra de alguno de los compañeros de la actriz y tuvo la oportunidad de charlar con Analía Franchín, quien habló del supuesto enfrentamiento entre Pazos y Pecoraro. “ Yo nunca lo vi a Lío, perdón, no quiero ser grosera, pero Nancy conduce desde que yo nací. ¡Ahhh, me hago la re pendeja! ”, cerró.

Paulo Kablan, otro de los panelistas de A la Barbarossa, para cerrar el tema de los rumores de conflicto entre los panelistas, explicó que el canal tiene conductores disponibles para hacer los reemplazos necesarios.