Diego Ramos: "Hoy me llena más estar en la TV conduciendo que actuando"

Luego de haber protagonizado ficciones como Ricos y famosos, Verano del 98, Los exitosos Pells o Educando a Nina, hoy Diego Ramos está concentrado en interpretar un rol diferente: el de conductor. Además de su ciclo en las tardes de la señal Net TV, desde esta semana se suma a Mientras no estabas, un reality de renovaciones de Discovery Home & Health. "¡Estoy feliz de la vida!", aseguró a LA NACION sobre esta flamante etapa profesional.

El intérprete, que debutó en la pantalla chica a comienzos de la década del 90 como parte de Montaña Rusa, fue galán de telenovelas durante casi dos décadas e incluso trabajó en el exterior, en ficciones colombianas como Pedro, el escamoso; pero ahora, sin embargo, reparte sus días entre la dirección de teatro, su participación en la obra Sex: viví tu experiencia y la conducción.

En Mientras no estabas, Ramos se pone al frente de un equipo que remodela un ambiente de alguien que ha sido elegido por un amigo o un familiar para ser premiado luego de haber superado un momento difícil en su vida. Todo su círculo íntimo ayudará en este cambio, pero la transformación será a escondidas del propio dueño de casa, quien se entera al final que es protagonista de esta sorpresa.

Antes del debut, que podrá verse los jueves a las 22.50 por Discovery Home & Health, Ramos dialogó con LA NACIÓN sobre esta nueva etapa en su carrera y confesó ser fanático de este tipo de programas: "Me paso horas viendo todos los ciclos de renovación".

-Si uno analiza los últimos pasos de su carrera, parece como si el Diego Ramos actor se estuviese alejando para dar lugar al conductor...

-¡Sin dudas! Hace rato que estoy con esta búsqueda. Si bien es cierto que conduje cosas hace un par años, desde hace un tiempo empecé a sentir la necesidad de ser más que un actor. Empecé probando, jugando a ser primero invitado y después panelista, queriendo indagar si era o no un rol para mí. Entonces el canal Net tomó nota de eso y cada vez que Marcela Tinayre no podía ir a su programa Las rubias me invitaba a mí a reemplazarla.

-Y le empezaste a tomar el gustito...

-Claro. Al tiempo me ofrecieron mi propio programa, Tarde pero temprano, que va de lunes a viernes a las 16.30. Y cuando creía que ese camino ya estaba consolidado llegó esta propuesta de Home & Health que me confirmó que eso que yo sentía también se transmitía en pantalla. ¡Estoy feliz de la vida!

Ramos asume que el actor se ha retirado un poco para darle más lugar al conductor

-¿La búsqueda de horizontes laborales lejos de la actuación está vinculado a que no le satisfacían los papeles que le ofrecían?

-No, no, nada que ver con un hartazgo o con el hastío. Era una búsqueda que yo sentía que debía hacer. En teatro, por ejemplo, empecé a dirigir y a estar cómodo más allá del escenario y supongo que naturalmente eso también se trasladó a la televisión. Me quise correr de la actuación, pero no es que la abandone definitivamente: hoy me llena más estar en la TV conduciendo que actuando y en teatro me encanta dirigir, sobre todo musicales.

-¿Y qué te atrajo específicamente de un programa como Mientras no estabas?

-¡No puedo elegir! Me gustó todo lo que me contaron cuando me invitaron. Por un lado, yo soy espectador de ese tipo de programas, me paso horas viendo todos los ciclos de renovación, desde los que cambian los ambientes de una casa hasta los que hacen transformaciones de look. Los encuentro adictivos, soy fan. Por otro lado, Mientras no estabas tiene un costado que me fascinó y es que estás acompañando a alguien que es premiado por su entorno, por su familia, por sus amigos. Para mí fue inevitable no terminar involucrado con aquel al que le hacíamos la renovación...

-¿Te sentiste cercano a los protagonistas de cada emisión?

-Sin dudas. El formato del programa comienza cuando alguien es elegido por un cómplice por algún motivo especial, ya porque con esfuerzo cuidó de una familia numerosa, porque se animó a tener un emprendimiento o porque sobrelleva un duelo.Entonces, a escondidas, entramos a su casa para cambiarla y premiarlo. Ya conocer un hogar te dice mucho de quién vive ahí. Luego hablás con sus hijos, sus vecinos, con sus allegados, con sus amigos y conocés una historia que siempre es única y emotiva. Te hablan tanto, te informás, te cuentan detalles... ¡Terminás conociendo a cada protagonista sin haberlo visto aún!

-Claro, tu trabajo va más allá de la conducción lisa y llana...

-Es que para mí deja de ser un programa de televisión o un trabajo: te comprometés a que el resultado sea el mejor porque querés que esa persona realmente la pase bien. Te juro que sentís que el objetivo principal sinceramente sea que esta renovación le mejore la vida a esa persona.

-Trabajar para una señal como Discovery Home & Health es trabajar para una plataforma internacional que va más allá de nuestras fronteras, un mundo que conocés a través de trabajos como Violetta, Patito Feo y otras tiras que tuvieron proyección internacional. ¿Qué creés que tiene la televisión argentina que logra llegar a tantos sitios?

-¡Trabajo, trabajo y trabajo! Somos muy trabajadores, tenemos el equilibrio perfecto entre talento, conocimiento técnico y calidez humana. Nuestro director es mexicano y el formato es extranjero, pero todo el equipo de Mientras no estabas es local y eso se nota en el empeño de la producción, en cómo se editó, en cómo se ve... Es un estándar muy alto de calidad pero también nos dejan ponerle nuestro sello local. La promesa es una renovación en 24 horas y en eso no mentimos, lo que le da un toque de adrenalina muy especial, porque más de una vez hay imprevistos que te hacen creer que no llegás. Pero siempre lo hacés.

-¿Qué planes tenés para este verano?

-¡Muchísimos! Sigo con Mientras no estabas y Tarde pero temprano, en Net TV, y estreno en febrero un musical de Broadway que estoy dirigiendo en el Picadero. Además, los fines de semana sigo con Sex: viví tu experiencia, en el Gorriti Art Center, un espectáculo sexual integral y muy divertido