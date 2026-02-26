¿Qué sabe de…? La gran fiesta de MasterChef, la mejor compañía de Diego Ramos en Mar del Plata y el día de karting de Isabel Macedo

LA FIESTA DE LOS COCINEROS

Fue una noche a pura diversión. Unos días antes de terminar con las grabaciones, los integrantes de MasterChef Celebrity tuvieron su gran fiesta de despedida organizada por Jecan WeCan, que también sirvió de excusa para celebrar el gran éxito del programa. Wanda Nara, Donato de Santis y la mayoría de los participantes se dieron cita en el pub La Mala, en Palermo, y revivieron anécdotas y momentos compartidos durante su paso por el reality. Evangelina Anderson y Ian Lucas fueron los más buscados por los fotógrafos porque los rumores sobre un romance entre ellos no paran de rodar. Wanda tomó la palabra y agradeció a todos: “La verdad es que sin ustedes sería imposible hacer el programón que hicimos este año. Son compañeros increíbles, los amo”.

Emilia Attias llevó un sensual vestido con brillos y finos breteles, que acompañó con una cartera, también con brillos, y botas altas

Wanda Nara eligió un traje de saco y pantalón, al que le sumó una cartera de cuero Chanel

Donato de Santis estuvo acompañado por su mujer Micaela Paglayan

Marixa Balli, con un look total black

Susana Roccasalvo

Josefina “China” Ansa, parte del streaming del programa

La “pareja” del momento: Evangelina Anderson y Ian Lucas

Miguel Ángel Rodríguez con Sofía Gonet

INSEPARABLES

Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera hicieron base durante dos meses en Mar del Plata para protagonizar Sex, la obra, dirigidos por José María Muscari. Y, como no podía ser de otra manera, Diego no quiso separarse de sus amados perros terranova por tanto tiempo y se instaló junto a ellos, llamados Byron, Ortega y Gasset. Tratándose de la Feliz, el actor se lasingenió para compartir con sus perros algunas tardesde arena y sol y lo hizo en Yes!, la playa canina ubicada cerca del balneario El Faro, que recibe a sus visitantes con un cartel inusual: “Prohibido el ingresosin su mascota”. Además de descansar mientras los adiestradores se ocupaban de los perros, Diego se divirtió a lo grande con ellos metiéndose al mar y viéndolos jugar en la pileta especial para animales que ofrece el lugar.

Diego posa con uno de sus perros a orillas del mar

El actor con Ortega, Byron y Gasset

CON LA MEJOR HINCHADA

Se abrió la temporada 2026 de la Rotax Max Challenge Buenos Aires y la primera fecha fue el fin de semana pasado en el kartódromo porteño. Allí se dieron cita Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo acompañados por sus hijas Belita y Julia. El motivo, más que especial, era alentar a Lucas “Pipa” Urtubey –fruto del primer matrimonio del ex gobernador de Salta–, 56 056 Coctel Macedo corre.indd 56 que corre en la categoría Senior Nacional. También fue de la partida la novia de Lucas, Josefina Checchi. Entre mates y sándwiches de jamón y queso, las más chicas de la familia pasaron un día espectacular en familia apoyando a “Pipa”. Si bien no fue la mejor jornada competitiva para el corredor, Lucas se quedó con el dulce sabor de la mejor compañía.

El piloto junto a sus hermanas menores e Isabel Macedo

Lucas a bordo de su karting en plena carrera

Juan Manuel Urtubey, su padre, también formó parte de la hinchada

EL BAUTISMO DE JOAQUÍN

En un día que quedará para siempre en su corazón, Fernando Gago y Verónica Laffitte celebraron el bautismo de su hijo Joaquín, de tres meses, rodeados del afecto y la emoción de amigos y familiares. Si bien el comienzo de la historia de amor de Fernando y Verónica estuvo marcado por la polémica (se separaron de sus respectivas parejas entre rumores de infidelidad; él estaba casado con la tenista Gisela Dulko), con el tiempo lograron armar una pareja estable y feliz. “Bienvenido, Joaquín, amor de nuestras vidas. (…) Nuestra felicidad es infinita. Llegaste a dar tanto amor a esta familia. Sólo Dios sabe cuánto te soñamos”, dijo Laffitte cuando nació Joaquín, en noviembre pasado. El día del bautismo, después de la ceremonia religiosa, Fernando y Verónica recibieron en su casa a sus invitados, entre los que se encontraban los hermanos mayores de Joaquín: Mateo, Antonella y Daniele (por parte de Gago) y Valentín y Ciro (de Laffitte).

Fernando y Verónica posan con Joaquín después del bautismo

El sacerdote echa agua bendita en la cabeza de Joaquín

El ex DT de Boca fue el encargado de cortar la torta