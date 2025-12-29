Martín Bossi debutó en Mar del Plata con un invitado muy especial y Pedro Alfonso estuvo acompañado por su familia en Carlos Paz

Las respectivas temporadas de teatro de verano en Mar del Plata y Carlos Paz acaban de estrenar dos títulos que, seguramente, se convertirán en los tanques de cada una de las plazas. En la ciudad balnearia, en estos días Fátima Flórez debutó en el Roxy en donde hace dos temporadas se había presentado cuando estaba en pleno romance con Javier Milei. Aquella vez, su propuesta se disputó el liderazgo en taquilla con el show de Martín Bossi.

Dos años después, a pocas cuadras, en el Neptuno, el perfomer, actor y cantante es una de las piezas claves de La cena de los tontos, la comedia éxito en Buenos Aires en la que comparte escenario con Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, entre otros intérpretes. Para Bossi se cumplen 20 años de su debut en un escenario de Mar del Plata y la noche de estreno, para hacerla completa, festejó su cumpleaños. A dos décadas de su primera vez en Mar del Plata como actor, esta vez lo hace encarnando a uno de los personajes centrales de esta comedia francesa de Francis Veber dirigida por Marco Carnevale.

A 20 años de su debut en Mar del Plata Martín Bossi festejó su cumpleaños con su admirado Francella en la platea

La función del debut en MDQ fue, como sucedió en varias oportunidades en Buenos Aires, con la sala llena y un invitado especial en la platea: Guillermo Francella. En esto de las historias circulares, el actor de la película Homo argentum y de la serie Casados con hijos protagonizó este mismo texto hace más de veinte años junto a Adrián Suar. Actualmente, ambos forman parte de la producción del espectáculo. Al finalizar la función, Francella saludó a los actores en el mismo escenario en medio de aplausos, imitaciones espontáneas y una frase que ya es una fija en él que generó la ovación de la platea: “¿Qué hermosa noche, verdad?”.

Más allá de humoradas, el actor (y productor) tomó el micrófono para hablar de su recuerdo de cuando protagonizó la comedia. “Cuando la representaron, me sentí muy orgulloso y recordaba cada instante que había ocurrido en esta pieza y me emocionó mucho. Cuando decidimos traerla a Mar del Plata quise acompañarlos en el estreno. Me da mucho placer estar acá y disfruto como han disfrutado todos ustedes”, apuntó.

Martín Bossi y Laurita Fernández en una de las escenas de La cena de los tontos, uno de los tanques porteños que desembarcó en Mar del Plata Gentileza

El juego de citas históricas y reiteraciones en relación con las respectivas trayectorias de unos y otros no termina ahí. Para Gustavo Bermúdez estar presentando este titulo implica volver a Mar del Plata y a la misma sala en donde debutó en la obra Romeo y Julieta. Aquello fue en la lejana temporada de 1995. Más cerca en el tiempo, para Laurita Fernández la actual temporada de La cena de los tontos implica volver a Mar del Plata luego de haber protagoniza allí el musical Sugar. Aquello fue en la no tan lejana temporada de 2019.

En la salida de la función de arranque de temporada se armó tanto revuelo de público y curiosos que se debió cortar el tráfico en la calle. En definitiva, uno de los tantos ritos del teatro de verano en esta ciudad cargada de propuestas teatrales.

Pedro Alfonso y Yayo Guridi en una de las escenas de Corto circuito, que se presenta en Carlos Paz

A 1.150 kilómetros de Mar del Plata, en la villa serrana de Carlos Paz se estrenó Corto circuito, en el Teatro del Lago, que cuenta con la actuación de Pedro Alfonso, El actor es una figura consolidada en los escenarios cordobeses desde hace más de una década. En escena conforma dupla con Yayo Guridi en esta comedia que pone el foco en los vínculos reales en tiempos de IA. El elenco se completa con Viviana Saccone, Sebastián Almada, Julieta Poggio y la actriz ecuatoriana Ana Paula Buljubasich. Y un “detalle” de época: un robot en escena. La dirige Diego Ramos, quien está haciendo doblete.

El reconocido actor debutará el 6 de enero en Mar del Plata con Sex/La obra, la propuesta de José María Muscari en la que comparte escenario con Julieta Ortega, Nicolás Riera y Gloria Carrá, la actriz que volverá a La Feliz luego de 30 años, cuando en aquella lejana temporada fue parte de La banda del Golden Rocket, en la que actuaba Suar, uno de los productores de La cena de los tontos.

Elenco completo de Corto circuito junto a Diego Ramos, el director de la comedia

Así como Guillermo Francella estuvo presente en el debut de La cena de los tontos, en Carlos Paz quien ocupó un lugar central en la platea para el debut de Corto circuito fue Paula Chaves juntos a sus hijos. O sea: familia completa que terminó en el escenario para el kilómetro cero de esta comedia que, a juzgar por otras comedias protagonizadas y producidas por Pedro Alfonso en años anteriores, seguramente será uno de los títulos fuertes en Carlos Paz.