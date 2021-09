El divertido blooper de Víctor Laplace en un programa de televisión

Este mediodía, Víctor Laplace pasó por el living de Flor de equipo para jugar al “Intragable”. Sin embargo, no fue el desafío de preguntas picantes y platos asquerosos lo más interesante de su visita al programa sino el divertido blooper que protagonizó al comienzo cuando la conductora, Florencia Peña, lo presentó y el actor no aparecía por ningún lado. ¿Qué dijo él después? ¡Dio una desopilante explicación sobre lo sucedido!

“Bueno, lo vamos a recibir a él. Yo laburé mucho con él, es un actor muy genial y muy divertido. Lo vamos a recibir a Víctor Laplace”, anunció Peña feliz por su invitado del día, alguien a quien conoce muy bien por haber trabajado en teatro. Sin embargo, la conductora se llevó una “flor de sorpresa” cuando el artista no entraba al estudio.

“Víctor, ¿está Víctor? No está Víctor”, se preguntaba y negaba a la vez mientras miraba para todos lados buscando una respuesta. Tentados de risa, todo el equipo comenzó a llamarlo al unísono y Paulo Kablan se unió a la conductora para hacerle el aguante. “Mi segundo nombre es Víctor”, bromeó el periodista de policiales al tiempo que Peña se ofrecía como invitada para el juego.

Más allá de las risas y el momento divertido, Laplace no aparecía. “Chicos, ¿está chequeado esto de que uno presenta al invitado y el invitado no entra?”, preguntó la actriz buscando una respuesta detrás de cámara. Sin poder creer la situación, Nancy Pazos decidió pararse e ir a buscar en persona al actor pero, sorpresivamente, el intérprete de Juan Domingo Perón apareció en escena por el otro lado de la escenografía.

“Acá lo tengo”, gritaba Marcelo Polino como si se tratase de un pase de humor. Totalmente desconcertado, Víctor Laplace entró en cámara y a pedido de la conductora se puso a zapatear en vivo. “Te digo que nos han pasado cosas, pero que no entre el invitado y que la productora salga para allá a buscarte cuando el invitado tiene que entrar de allá, nunca”, expresó sin poder parar de reírse.