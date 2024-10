Alejandro Fantino: entre el amargo final de Por amor o por dinero y su tajante decisión sobre su futuro en la radio

Escuchar

Por amor o por dinero, el nuevo reality conducido por Alejandro Fantino, tiene los días contados. El programa no solo no cumplió las expectativas sino que los resultados de la última semana hicieron sonar todas las alarmas, ya que en varias ocasiones no logró ni los 3 puntos de rating. Por eso, las autoridades de eltrece junto con las de la productora Kuarzo decidieron que es hora de pensar en un cambio de planes, razón por la cual Fantino se despedirá antes de lo pensado y en su lugar, volverá el late night show de Sebastián Wainraich.

Semanas atrás estaba todo programado para que el próximo domingo 20 de octubre, a las 23, Wainraich regresara a la pantalla de eltrece con la segunda temporada de su ciclo con Sergio Maravilla Martínez como invitado, pero ante los escasos resultados que logró el reality decidieron poner en pausa esta vuelta y hacerla recién a mediados de noviembre, pero nuevamente de lunes a viernes, a las 23.30.

Según pudo saber LA NACIÓN, en vista a los escasos resultados del reality de parejas que conduce Fantino (debutó el 30 de septiembre y ya sufrió tres cambios de horario en lo que va de octubre), el canal de Constitución y la productora de Palermo, acordaron finalizarlo antes, ya que los costos de este son muy altos y la publicidad y el presupuesto no alcanza para cubrir los mismos. Si bien la idea era que terminara el 29 de noviembre, internamente se piensa que el final será entre el 15 y el 22 de noviembre.

Así acordaron luego que su reemplazo será la segunda temporada de La noche perfecta de Wainraich, quien fue desplazado de la grilla cuando estrenó Fantino.

El futuro de Fantino

Una vez que se despida de Por amor o por dinero, el conductor se tomará vacaciones y al volver continuará al frente de su programa multiplataforma en Neura Media, donde conduce Multiverso, de 17 a 19, de lunes a viernes. Asimismo, fue el mismo Fantino quien aseguró que en 2025 seguirá en esta plataforma y no emigrará a ninguna otra ni estará en una radio diferente .

Esta aclaración la hizo al aire en su plataforma, tras los rumores que decían que el año que viene se iba a hacer cargo de la denominada segunda mañana de Radio Mitre (AM 790), espacio que hoy ocupa el ciclo Lanata sin filtro (10 a 13). “ Me explotó el teléfono de colegas felicitándome porque me iría a Radio Mitre el año que viene. Por eso quiero decir acá, en mi radio, para que no crezca algo que no fue: no voy a ir el año que viene a ninguna radio”, le expresó Fantino, vía telefónica, a la también periodista de LN+, Malena de los Ríos.

Y agregó tajante: “Tenemos una radio, que es Neura, tengo un grupo de socios con los cuales tengo una relación de amistad, y el año que viene Neura seguirá expandiéndose. Nunca hablaron conmigo y si hablaran, respeto muchísimo a una casa donde nací, pero no voy a trabajar en otra radio que no sea Neura”.

“La versión de los colegas era que yo reemplazara a Lanata. Yo sueño y rezo para que Jorge vuelva al aire para tener su lugar . Además, si así él decidiera o no pudiera volver, estamos hablando de un irremplazable . Es un número uno”, continuó.

Los otros cambios de eltrece

Carmen Barbieri será la nueva conductora de Poco correctos

Finalmente, la gerencia de programación de eltrece decidió no levantar el magazine Poco correcto de sus tardes. Si bien a mediados de septiembre les habían anunciado que, entre fines de octubre y principios de noviembre, el ciclo llegaba a su fin, en los últimos días les notificaron que continuarán, pero con algunas modificaciones.

El principal cambio será en su conducción, ya que hace una semana dejó el puesto El Chino Leunis mientras que el Pollo Álvarez hará lo propio en los próximos días (posiblemente el 4 de noviembre) y en ese momento tomará la posta Carmen Barbieri.

Por otro lado, se sumará Nacho Otero como columnista de actualidad (sin dejar sus respectivos programas en eltrece como Arriba Argentinos y Mañanísima). Y también están pensando modificar su horario en la grilla vespertina del canal, así como alguna otra incorporación al staff del ciclo para darle nuevos aires.

En tanto, recordemos que el programa que sí terminará es el José María Listorti, 100 argentinos dicen, que se despedirá de la pantalla en noviembre, mes en que volverá el reality El gran premio de la cocina, pero ahora con la conducción del Chino Leunis y Mica Vázquez.

Con la colaboración de Pablo Montagna

LA NACION

Temas Alejandro Fantino