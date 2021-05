El emotivo regreso de Vero de la Canal a Corte y confección

La emisión del viernes de Corte y confección fue muy emotiva, porque marcó la vuelta de Vero de la Canal. Luego de la muerte de su papá, y de superar el coronavirus, ella regresó y contó cómo atraviesa ese duro momento personal.

Poco después de que comenzara el programa, la conductora Andrea Politti anunció que la diseñadora se encontraba en el estudio, y pidió un aplauso para ella. Luego le dio la palabra, y muy conmovida Vero de la Canal expresó: “La verdad estoy triste, pero quiero agradecerle a todo el equipo la contención, el cariño. Me sentí muy acompañada, yo estaba aislada, fue un momento muy difícil, y quiero agradecerle a la gente de las redes porque de verdad me sentí muy querida”.

Más adelante, se tomó un minuto para alertar sobre la importancia de no relajar en los cuidados, y no relativizar el impacto que tiene el coronavirus en la salud de las personas: “Le quiero decir a la gente que se cuide, que tome consciencia porque de verdad todavía hay gente que piensa que es un chiste, o piensan que es una gripe o un resfrío más y no es así. No hay que tener miedo, pero sí hay que tomar conciencia y hay que cuidarse”.

Entre el aplauso de los participantes, y de sus compañeros de jurado, Vero volvió a agradecer, y Politti concluyó: “Vivimos tu tristeza, la sentimos y la compartimos. A Norberto imaginate que lo conocimos, vimos sus cuadros, a mí me hizo un cuadro. Me quedé con las ganas de conocerlo personalmente. Pero sí vi su obra, y para mí es muy importante Norberto como artista, y al ser tu padre, imaginate”.

