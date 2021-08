El mal momento de Teresa Calandra, Pampita acusada de narcisista y Charlotte Caniggia a corazón abierto

La diseñadora fue a la tele a pasar un buen rato, pero todo salió mal, mientras que Pampita bailó en el caño de La Academia y no la perdonaron, y la hija de Mariana Nannis se puso seria por primera vez

Guillermo Courau PARA LA NACION

Emociones a flor de piel en la tele de esta semana. Teresa Calandra pasó un mal momento en Pasapalabra con una participante, que no pudo aplacar ni la simpatía de Iván de Pineda. Carolina “Pampita” Ardohain bailó en “La Academia” a dos semanas de ser madre y las críticas ocuparon días enteros de programación. Charlotte Caniggia visitó a Andy Kusnetzoff en P.H. (Podemos hablar), dejó al “personaje” en el camarín y habló como nunca antes.

Con el corazón en la mano

Charlotte Caniggia, a corazón abierto gentileza

Están los que dicen que los hermanos Caniggia son personajes hechos a imagen y semejanza de una Sociedad de Irresponsabilidad Ilimitada con fines de lucro; y los hay también que ponen las manos en el fuego por el compañerismo y humildad que derrochan cuando no hay cámaras cerca. Esta semana en P.H. (Podemos Hablar), Charlotte decidió romper con ese estereotipo tan antipático como facturador y trató de hablar en serio: “Trato de no mostrar lo que me pasa, pero me reduele cuando en mi familia salen todos contra todos. Y es horrible que todo el mundo se entere porque podría ser lo mismo, pero en privado. Intento estar al margen y no meterme porque es un tema muy delicado. En la tele tengo un personaje, puedo estar triste pero tengo que salir y mostrarme simpática. Me gusta hacer reír a la gente”. También añoró su infancia y se imaginó 30 años en el futuro formando una familia, quizás como una manera de redimir el presente. Emociones a flor de piel, de esas que Andy Kusnetzoff sabe maniobrar como muy pocos conductores en la televisión.

¡Qué mal que la estoy pasando!

Teresa Caladra y un traspié en la pantalla chica gentileza

Si hay un lugar donde los famosos van contentos es a Pasapalabra. El certamen de conocimiento capitaneado por Iván De Pineda tiene un espíritu lúdico, amable, simpático, donde todos se quieren y se ayudan. Casi, casi como la “salita del puente” de cualquier escuela primaria, pero con adultos y un premio en efectivo.

Y seguramente con ese mismo espíritu llegó esta semana Teresa Calandra a sumarse al equipo compuesto por Rochi Irgazábal y una participante del público de nombre Elizabeth. Sin embargo no hubo ni buena onda ni simpatía, al contrario: para los estándares del programa, se dio el peor de los escenarios. La chica en cuestión, de mecha corta, mucho carácter y cero filtro, generó un clima que incomodó a sus compañeras, especialmente a Calandra, quien llegó a decir: “Me pone mucha presión Elizabeth. Estoy aterrada”.

Y cuando De Pineda quiso ponerle humor a otra de las poco simpáticas respuestas, la concursante lo frenó en seco: “¿Tengo que ser fiel a mí misma o conformarte a vos?” A esa altura, más de uno en ese estudio habrá pensado: “¿Para qué habré venido? Y más con este frío”.

El cruce de Teresa Calandra con una participante de Pasapalabra

Adiós Pampa mía

Edith Hermida criticó duramente a Pampita Ardohain gentileza

Si durante el embarazo todo era alegría, entusiasmo y baby shower, con el nacimiento de su hija Ana, a Pampita le comenzaron a llover palos de todos lados, casi siempre relacionados con su participación en La Academia. Primero fue su prematuro regreso, después de presentar a su beba en “La Academia” y para todo el país, y más tarde que haya bailado “el caño del puerperio”.

En Bendita recopilaron todas estas cuestiones con una brillante edición, como era de esperarse. Menos previsible fue la contundencia de Edith Hermida en su crítica: “En lo personal me cuesta empatizar con esta Pampita. El médico, que es quien la autorizó a volver y a bailar, es un irresponsable, no confío en él. Pampita tiene una motivación más frívola, no necesita la plata. Tiene una necesidad narcisista de seguir mostrándose sexy y a mí no me gusta”. Se ve que el tema rindió o no aparecieron los pajaritos que se le volaron a la panelista porque dos días después seguía despotricando. Por las dudas, si la ven por la calle no le nombren a la modelo porque, como dirían en el programa: “Puede haber un crimen ahí”.