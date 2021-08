Álvaro Navia se mudó a Uruguay para cambiar de vida y terminó en un escándalo: lo acusan de “traidor”

Álvaro Navia y Vanina Escudero se mudaron a Uruguay en diciembre último y comenzaron una nueva etapa junto a sus dos hijos. Hasta hace pocas semanas, la pareja manifestaba su alegría por la decisión tomada y su éxito laboral en el país vecino. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el conflicto legal que están enfrentando con Gaspar Valverde, humorista uruguayo, y su esposa, Karina Vignola. “Es un traidor sin lugar a dudas”, afirmó la mujer y explicó por qué recurrieron a la Justicia.

Hace ocho meses, Navia decidió regresar a su país natal junto a su familia. Para ese entonces, ya estaba trabajando en el proyecto de producir la versión local de dos clásicos argentinos: Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo, creados por Gerardo Sofovich.

En Intrusos (América), Vignola habló desde un móvil para explicar los motivos de la denuncia por estafa contra el comediante. “Álvaro presentó el proyecto en Canal 4 pero no se concretó, entonces contactó a Gaspar para hablar con las autoridades de Canal 10, porque nosotros trabajamos hace 20 años en nuestro país y conocíamos a la gerencia”, relató.

Álvaro Navia fue señalado como "traidor" por Karina Vignola, la esposa de Gaspar Valverde

“El ciclo fue aceptado y ahí se asociaron económicamente y también moralmente”, aseguró. Luego, reveló cuándo fue que la amistad de larga data se quebró: “Con la pandemia, Gaspar, que es humorista, quedó medio relegado porque acá el programa es más bien político, y entonces rescindió el contrato con el canal, pero salió a vender sponsors”.

“Después de recorrer mucho, consiguió una empresa y la compartió 50 y 50 con Álvaro. Están todas las pruebas de eso y no lo puede negar”, enfatizó la esposa de Valverde. “Siempre Álvaro dijo que eran amigos y que el proyectos era de ambos, pero cuando tuvieron una reunión le dijo que él no podía hacer nada con la decisión del canal y desde ese día Álvaro desapareció, no pudieron arreglar nada de la relación laboral que tenían”, sostuvo.

Vignola contó que el motivo no fue la desvinculación de su marido del ciclo, sino la actitud de Navia de “soltarle la mano moralmente”. En este sentido, también expuso que la situación afectó a toda su familia: “Mi marido estuvo shockeado porque nos quedamos sin tres sueldos de repente; después perdió a su papá y fue otro golpe terrible; estuvo cinco días internado y con depresión”.

El humorista uruguayo Gaspar Valverde acusa a Álvaro Navia de "soltarle la mano"; por el conflicto, según su esposa, estuvo deprimido e internado Polémica en el bar

La disputa finalmente fue judicializada y ya tuvieron la primera reunión de conciliación: “Navia por supuesto que no asistió, ¿qué le puede decir a Gaspar? Si no lo puede ni mirar a los ojos”. La esposa de Valverde insistió en la traición moral que sufrieron y se refirió al flamante debut de la mayor de las hermanas Escudero en MasterChef Celebrity Uruguay: “La peor condena que puede tener un artista es el rechazo de la gente, y eso le está pasando a Álvaro Navia y a Vanina Escudero. Estoy convencida de que vamos a ganar el juicio, pero la peor condena la recibieron de la gente”.

Qué dijo Álvaro Navia sobre su vínculo con Gaspar Valverde

En una entrevista brindada hace unos meses a un medio uruguayo, Navia se refirió por única vez al escándalo: “Ese un tema que yo lo hablé personalmente con Gaspar, después no lo hablé más, porque fue una decisión que yo no tuve nada que ver, la desvinculación de él hay que preguntársela a Canal 10″.

“Yo no voy a decir más nada, porque no voy a contestar en esos términos. Mi vida es otra cosa, yo sé quién soy. No puedo contestar algo que no soy, no puedo contestar cosas que no son”, sentenció. Y cerró: “No contesté, no contestaré, no es parte de mi mundo ni de mi manera de ser; lo único que digo es que lamento todo lo que pasó”.

Vanina Escudero publicó un descargo en febrero, cuando empezó a trascender el escándalo Instagram

LA NACION