El exfitbolista habló sobre la demanda que le inició a su ex, Nicole Neuman y a sus planes de paternidad con Micaela Viciconte Crédito: Instagram

11 de febrero de 2020 • 22:09

Recién llegado de Villa Carlos Paz, donde fue a pasar unos días con su novia, Mica Viciconte, Fabián Cubero habló con Los ángeles de la mañana, y se refirió a la millonaria demanda que le inició a la madre de sus hijas, Nicole Neumann. "No quiero arruinarla, quiero vivir en paz", declaró.

Durante la entrevista, el futbolista habló de las vacaciones que pasó con su novia en Carlos Paz y desmintió los rumores de que estuvieran peleados. "Nos divertimos mucho, la pasamos lindo. Se dijo que nos habíamos peleado pero fue mentira. Pasó que no estaba invitado a esa fiesta y no pasé por donde estaba la prensa. Además estaba recién llegado de viaje, muy croto y cansado. Y ella también estaba cansada, porque había trabajado todo el día y no había dormido porque su perrita tuvo cría", justificó.

El exfutbolista contó que con la panelista de Incorrectas quieren ser padres, pero "a futuro" porque ahora Viciconte está con mucho trabajo y él, empezando otra etapa profesional. Por eso, Cubero rechazó la invitación a sumarse al Bailando por un sueño. "No hay chances. Estoy enfocado en seguir con el fútbol", dijo.

Cubero también habló de la relación con Nicole Neumann, madre de sus tres hijas, Indiana, Alegra y Serena. La modelo lo denunció por impedimento de contacto y porque no le entregaba a sus hijas en tiempo y forma. "Hay un bozal legal y lo voy a respetar. Pero entregué a las nenas, no me retrasé nada. No sé por qué hizo la denuncia; habría que preguntarle a ella por qué hace estas cosas", sugirió. Y luego se refirió a la demanda que le hizo a Neumann por dos millones de pesos: " No quiero verla arruinada. Quiero estar tranquilo, vivir en paz. Ella inició el bozal legal y pedí reciprocidad para que sea parejo para ambos lados. Estamos sin diálogo y hay que resolver eso porque la organización se hace difícil".

Hace unos días, Viciconte contó que Cubero había perdido la voz y que estaba muy angustiado. "Me afecta porque uno canaliza por algún lado. Es tiempo. Esperemos vivir tranquilos", dijo él, que volvió a Buenos Aires para ver a sus hijas y para tener reuniones con Vélez Sarfield. "El tema es profundo pero hay una cautelar y no quiero hablar. Todavía no podemos cortar con esto", finalizó.

¿Qué pasa entre Nicole y su mamá?

Claudia Neumann, la madre de Nicole y Geraldine

"A Nicole le robaron todo lo que hizo de chica", dijo Denise Dumas el lunes, en Hay que ver. Dumas, que fue compañera de Nicole cuando ambas eran modelos, agregó: "Trabajó desde los 12 años y cuando cumplió 18, nada de lo que había ganado estaba".

"¿Su madre la estafó?", quiso saber Fernanda Iglesias, panelista del ciclo. Denise fue más cauta: "Fue una situación que tiene que ver con lo familiar. Como era menor, su plata no la manejaba ella. Lo que puedo decir es que Nicole es buena persona". E Iglesias agregó: "La madre vivió de ella mucho tiempo, por eso hay una pelea tan fuerte".