El jugador de Vélez Sarfield arremetió contra su ex y defendió a su actual pareja, Mica Viciconte

Esta semana y, tras la crisis nerviosa que sufrió Nicole Neumann en Nosotros a la mañana, Fabián Cubero volvió a estar en el foco de la tormenta. Sin querer dar demasiados detalles al respecto y quitándole importancia a las acusaciones de su exmujer, el jugador de Vélez Sarfield rompió el silencio y habló -junto a su pareja, Micaela Viciconte- en Los ángeles de la mañana.

"La verdad que no estoy escuchando mucho, ni mirando televisión. Me manejo con mi abogado (...). Cuando hago algo es por un tema de igualdad nada más", explicó Cubero asegurando que últimamente no tiene vínculo con Neumann. Y en cuanto a cómo están viviendo sus hijas toda esta situación, el futbolista aclaró: "Que yo sepa, no se enteran de nada. Ellas van al cole, después hacen sus tareas y miran Netflix. Se mantienen al margen".

Con respecto a cómo su exmujer se refiere a su actual pareja ("noviecita"), el deportista bromeó en complicidad con Viciconte. "Yo tengo 40, ella tiene 30. ¿Será por eso? Yo sería el 'señor novio' entonces", lanzó con tono gracioso y algo irónico.

Enseguida, fue interrumpido por la panelista de Incorrectas, quién le quitó seriedad a la frase "me quieren ver muerta" lanzado por Neumann esta semana en plena crisis nerviosa. "No pasa nada. Es un tema más. Cae de maduro que eso no es cierto", aclaró.

"Siento que tengo 5 años. Muy inmaduro todo. Delirio total. Tenés que ser muy HDP para desearle la muerte a alguien (...). Yo me fijo en lo que hago yo, si me llega una cautelar la respeto. Cuando uno está tranquilo, habla tranquilo", concluyó la ex Combate.