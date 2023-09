escuchar

Los integrantes del jurado de Got Talent Argentina cada vez se conocen más. En el marco de tantas noches compartidas en ese reality, Flor Peña, Abel Pintos, Emir Abdul Gani y La Joaqui pasan mucho tiempo juntos y es común que recuerden anécdotas de su carrera. Durante la emisión del domingo, fue justamente La Joaqui la protagonista de una inesperada confesión, que divirtió mucho a sus compañeros de mesa.

Oriundo del barrio de Flores, Mario Peñaloza se presentó en el reality con una máscara. Los especialistas querían saber el por qué de esa decisión, y en tono de broma el joven explicó que era para no tener que dar la cara, en caso que le fuera mal durante la prueba. Y en ese momento, La Joaqui sorprendió cuando reveló: “Yo una vez mandé un video a casting muy relevante, no voy a dar nombres porque lo estoy confesando acá después de varios años, y por si perdía, hice el casting con una máscara de Spider-Man. A mí no me fue muy bien , espero que lo tuyo sea distinto mi rey”. Como era de esperar, esa confesión tomó desprevenido al resto del jurado, que no salía de su sorpresa.

El número del participante no convenció al jurado. La Joaqui no mostró entusiasmo por la propuesta, y Emir opinó: “No pude conectar con vos, porque tampoco pude verte la cara, por momentos te ibas de tiempo. Así que a trabajar esa seguridad porque la pasión la tenés”. En su turno, Peña consideró: “Me pareció muy hermosa la letra. Tenés que confiar más en vos”. Por último, y haciéndole un guiño a La Joaqui, Pintos concluyó: “Spider-Man tiene razón. Una cosa es querer y encontrar la forma de decir lo que uno siente, y lo estás haciendo muy bien, pero después otra cosa es ser intérprete de las propias canciones, ese es un trabajo aparte. Pero se ve que hay una pasión, y tenés que agarrarte de eso”. Lamentablemente, el músico no obtuvo los tres votos, y no logró pasar de ronda.

Con catorce años, Malena hizo una coreografía que sorprendió positivamente a los especialistas, y Peña expresó: “Naciste con un don, y el arte necesita de la maduración de la persona. Tu alma ya está ahí, tu esencia como artista está ahí, y eso es muy emocionante. No dejes de estudiar, te lo pido por favor, podés llegar al lugar que te propongas llegar, y agradécele a tus padres que te hayan escuchado. Me fascinó lo que hiciste”.

Muy conmovido por el número de Malena, Emir apuntó: “Me encanta tu esencia, realmente imaginaba que eras buenas por cómo hablabas. Es increíble lo que hiciste, hay muchísimo trabajo, tenés condiciones”. La Joaqui aseguró que el número fue “espectacular”, y agregó: “Me sorprende lo claro que tenés tus sueños, es súper interesante, y me parece hermoso que lo hayas podido hacer desde tan chiquita”. Luego de saber que pasaba de etapa, Lizy Tagliani invitó al jurado al escenario, para que le dieran un abrazo a Malena”.

El grupo Star Crew es un trío de hip hop que llegó desde Jujuy, pero que no pudo terminar su baile, cuando los cuatro especialistas presionaron el botón rojo. Y luego de eso, Emir les dijo: “Para mí al ser un trío, las energías estaban muy variadas. El baile estaba muy sucio, no estaba unificada la energía de los tres. La coreo me encantó, pero hay que trabajar mucho la coordinación, pero es normal, están para aprender”.

Eliana, apodada La Rusa, es una comediante que con su número supo ganarse las risas de todo el público y el jurado. Con sincera alegría, Pintos le dijo: “Es un viaje dificilísimo lograr esto que lograste, te felicito”. Por su parte, Flor Peña comentó: “Sos muy genia, y para mí el humorista es el que peor la tiene siempre, pero la verdad es que tu personaje es bellísimo. Sos una gran observadora, fue divertido y emocionante. Confía en vos, porque podés vivir de esto tranquilamente, sos muy genia”.

Uno de los últimos números fue el de Pablo Díaz y Marcelo Alaniz, que hicieron una presentación musical. Y aunque las devoluciones no fueron enfáticamente favorables, Pintos les dijo que “tocaban bárbaro”, y Peña destacó que “le hubiera gustado escucharlos más”, motivo que les valió el pase de fase en el reality.

