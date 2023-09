escuchar

Las noches de Got Talent Argentina permiten asomarse a talentos de todo tipo, y numerosos artistas anónimos sorprenden al jurado con números sólidos, que cautivan a todos los presentes. De ese modo y noche a noche, Florencia Peña, La Joaqui, Emir Abdul Gani y Abel Pintos escuchan con atención todas las propuestas que aparecen en el escenario. Pero durante la jornada del domingo, hubo una participante que interpeló especialmente a Pintos, y que derivó en una sorpresiva promesa.

Sandra Silveyra de Ávila se presentó como “La máquina de la cumbia”, y luego de cantar y arengar con éxito a todo el público, su canción fue aplaudida de manera rotunda por todos los espectadores. Al momento de comenzar a evaluar, Emir le dijo: “Me gusta mucho el personaje que tenés, y déjame decirte que podés ser lo que vos tengas ganas de ser, porque a mí me encantó lo que hiciste, de principio a fin”.

Visiblemente entusiasmado por el número de Sandra, Abel le preguntó: “¿Vos grabaste un disco?”. La participante le hizo un gesto en señal que nunca había grabado una canción, y en ese instante, Pintos exclamó: “¡Porque yo te voy a grabar un disco!”. Como era de esperar, la euforia se hizo presente en el estudio de Got Talent Argentina, y la gente no podía más que vitorear ante las palabras del músico. La propia Sandra no podía contener sus lágrimas de la emoción, y expresó: “Lloro de felicidad, obviamente”. Dicho eso, Pintos agregó: “Te amo, máquina”.

Más adelante, Florencia Peña también se deshizo en elogios, y aseguró: “Creo que tenés un talento gigante, una voz maravillosa para la cumbia, que supongo que será lo que Abel está mirando. Vos te tenés que dedicar a esto, porque tenés que ir por ese sueño, no esperes más. Hacenos la foto portada del disco”. Y con mucho humor, la participante hizo una pose y exclamó: “¡La máquina!”. Por último, La Joaqui no dudó en hacerle un pedido muy divertido: “¡Espero que nos mandes estradas de tus conciertos!”. Con gran emoción, y con la promesa de un disco, Silveyra se fue del escenario de Got Talent Argentina, lista para entregarlo todo en la próxima etapa del reality.

En otra instancia de la emisión, Sasha y Maximiliano hicieron un baile a dúo que sorprendió a los especialistas. Al momento de la devolución, Emir destacó la presencia de Sasha, pero acotó: “Siento que tienen que trabajar mucho como pareja de baile. Pero lo que me pasó es que me ganó la conexión que tenían, es muy linda”. Pintos, por su parte, destacó que le gustó, y Peña concluyó: “Sasha, sos una pantera”. Al momento de votar, la pareja obtuvo los tres puntos a su favor.

Valentina Barbero llegó al escenario del rality, y luego de confesar estar “un poco nerviosa”, se entregó a una original performance, sobre la que Abel consideró: “Yo siento que peleaste contra la performance, la producción de esto que mostraste no acompañó lo que yo creo que vos sos capaz de brindar. Pero te pudiste hacer fuerte, fue rara la propuesta, y vos estuviste fantástica”. Muy interesada en la performance, Peña agregó: “Vos tenés un talento tan hermoso, y hay una entrega tan grande por eso que querés ser, y en este caso la tela y la acrobacia nos llevó a todos”. Algo menos entusiasmado, Emir apuntó: “Me encantó el trabajo que hacés, pero creo que la propuesta no se entendió”. A pesar de las irregularidades, Valentina se ganó la confianza del jurado, y pudo pasar de instancia.

Wuayra Ayarde y Alejandro Martínez hicieron un número musical, que no terminó de convencer a los especialistas, y Flor Peña les subrayó: “Son dos carismáticos hermosos, pero como muestreo de instrumentos es medio sarasa, no quiero ser irrespetuosa”. Y en la misma línea, Abel opinó: “Es que hay un excite muy al mango. Yo quiero felicitarte por como tocás el erke, realmente ahí hiciste algo increíble, es un instrumento muy difícil de tocar. Pero me parece que hay que trabajar un poco más”.

