Del reencuentro de Lali con su novio tras su show en México a la salida de Pampita y García Moritán para ver a Vicuña en Felicidades

Siempre amable y atento con el público, Benjamín Vicuña posa para una selfie antes de comenzar la función. El actor chileno es uno de los integrantes del elenco de Felicidades. "La comedia es algo que me gusta y que he curtido menos en la Argentina. Es un registro que me hace bien; tener la posibilidad de subirme al escenario junto con esta banda y disfrutar. Algo que cuesta tanto en estos tiempos", le dijo el actor antes del debut a LA NACIÓN

Gerardo Viercovich - LA NACION